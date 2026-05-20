Si estabas pensando en no hacer el registro de tu número de celular ni vincularlo con tu CURP y otros datos personales, es importante que sepas que quizás tu línea ya está registrada y no lo sabías; se dio a conocer que dicho proceso se estaría realizando sin el permiso de los usuarios, situación que fue alertada por un diputado, quien señaló el riesgo que conlleva.

La polémica sobre la CURP biométrica y el registro de líneas telefónicas volvió a encender las redes sociales luego de que un diputado advirtiera sobre posibles riesgos para la privacidad de millones de usuarios.

Las principales compañías telefónicas fueron duramente criticadas tras revelarse un nuevo mecanismo con el que estarían sumando líneas registradas.

Algunos usuarios reportaron que una vez que revisaron los detalles del proceso se llevaron la sorpresa de que su número ya había sido registrado, por lo que ya no tendrán que hacer el tramite digital. Sin embargo, varios manifestaron no estar de acuerdo, ya que dicen no haber autorizado el uso de su información personal.

¿Qué compañías telefónicas registran tu número sin permiso?

De acuerdo con los reportes, las compañías de telefonía móvil que estarían haciendo el registro sin previa autorización de los usuarios son Telcel, Movistar y AT&T, esto debido a que, como habría indicado la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), en el caso de los planes de renta fija, los operadores cuentan con los datos privados de los clientes, por tal motivo, es su responsabilidad hacer el registro de la línea.

Sin embargo, si tienes un plan prepago (en el que, por ejemplo, haces recargas cada que lo necesitas) debes realizar tu registro por tu cuenta.

El diputado local de Chihuahua del partido Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, aseguró que con el registro del número de celular sin previo aviso se están “violando sus derechos”.

“El registro de líneas celulares ha sido un completo fracaso, más de 100 millones de mexicanos no hemos registrado nuestra línea, y ahora resulta que Telcel, Movistar y AT&T están registrando las líneas sin que el usuario lo valide, lo tramite y lo autorice, y lo más importante, lo están vinculando con la CURP Biométrica”, dijo el legislador.

Es por esto que Sánchez Villegas anunció que promoverá una iniciativa en el Congreso local para prohibir que las empresas realicen la vinculación y registro “sin consentimiento previo de los usuarios”.

¿Por qué preocupa el registro biométrico?

Especialistas señalan que los datos biométricos son extremadamente sensibles porque están ligados directamente a la identidad de una persona. Entre los principales riesgos de compartilos mencionan:

-Robo de identidad

-Filtraciones masivas de datos

-Uso indebido de información personal

-Vulnerabilidad ante ciberataques.