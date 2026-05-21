Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue ingresado al penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, luego de que las autoridades del estado confirmaran su detención el miércoles por la mañana.

De acuerdo con los informes disponibles en el Registro Nacional de Detenciones, el hijo del exboxeador fue arrestado en la sindicatura de Aguaruto por la Policía Estatal Preventiva y trasladado inmediatamente al Centro Penitenciario de Aguaruto donde permanece bajo disposición de las autoridades.

Pero, ¿qué pasó? ¿por qué fue trasladado al Centro Penitenciario?

Omar Alonso Chávez Carrasco, de 36 años, fue detenido el miércoles 20 de mayo a las 8:53 am luego de acudir a una audiencia judicial en el complejo de seguridad pública de Aguaruto.

Según ha trascendido, el empresario fue asegurado por el delito de violencia familiar y lesiones en contra de su pareja. El medio sinaloense Línea Directa informó que Chávez acumuló desacatos antes de ser detenido en los juzgados de Aguaruto.

Al parecer las autoridades modificaron las medidas cautelares en torno a la acumulación de citatorios y se ordenó su arresto inmediato y prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Aunque la captura del hijo del expugilista generó una fuerte reacción en redes sociales y medios nacionales, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente los delitos que se le imputan.

Hasta el momento, la falta de información oficial sobre los cargos concretos ha provocado especulaciones y una ola de comentarios entre seguidores de la familia de Julio César Chávez y usuarios de internet.

Poco después de que se confirmara su arresto, en redes se habló de la detención por posibles vínculos con el crimen organizado, uso de armas o consumo de sustancias ilegales.

Y es que se sabe que Omar, conocido como Businessman ha luchado contra las adicciones por años. Hacia finales del 2025, su padre reveló que había recaído en el consumo de drogas, por lo que fue ingresado a una clínica de rehabilitación en Tijuana.

En su momento Chávez dijo que su hijo se había estado recuperando de las adicciones con entrenamiento físico en Culiacán; sin embargo, recayó consumiendo las mismas “pastillas” que suele consumir su hijo mayor, Julio César Chávez Jr.: “Es obsesivo y compulsivo al juego, tiene ese problema, y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”.

Hasta el momento no hay declaraciones sobre lo ocurrido por parte del exboxeador Julio César Chávez o del resto de su familia.