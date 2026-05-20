Los cursos en línea se han convertido en una de las principales herramientas para aprender más habilidades y mejorar el CV sin gastar mucho dinero; dichos cursos sirven para incrementar las oportunidades laborales y, así, aumentar tu sueldo. Si estás interesado en adquirir nuevos conocimientos que te ayuden a encontrar un mejor trabajo, checa qué cursos puedes estudiar por menos de mil pesos e inscríbete ya. ¡Son una gran inversión!

Buscar trabajo es una tarea que resulta muy complicada debido a las pocas oportunidades que hay y al mercado laboral tan competitivo. Hoy en día, no basta con tener una licenciatura, sino también es importante contar con certificaciones, diplomados, cursos, seminarios y otras aptitudes que demuestren que cuentas con diversas habilidades para desarrollar determinadas actividades.

Cursos en línea con certificado para mejorar mi CV 2026

Excel

Uno de los conocimientos más solicitados en oficinas y empresas. Puede ayudar a conseguir trabajo en: administración, finanzas, recursos humanos y atención al cliente.

Diseño gráfico y Canva

Ideal para redes sociales, marketing y creación de contenido. Muchas personas lo utilizan para trabajos freelance, emprendimientos y manejo de redes sociales.

Marketing digital

Incluye temas como publicidad en redes, SEO y TikTok e Instagram.

El auge de la inteligencia artificial disparó la demanda de cursos sobre ChatGPT, automatización, creación de contenido e IA para negocios.

Algunas de las plataformas más buscadas son:

Udemy Coursera Domestika Google con certificados LinkedIn Learning.

Especialistas en recursos humanos señalan que los perfiles más buscados actualmente incluyen habilidades como:

-Manejo de Excel

-Atención al cliente digital

-Marketing y redes sociales

-Diseño gráfico

-Programación

-Inteligencia artificial.