Con la llegada del Mundial 2026, Dallas se prepara para convertirse en uno de los epicentros más vibrantes del torneo. La ciudad no solo albergará partidos, sino también una amplia oferta de entretenimiento, cultura y experiencias para aficionados de todo el mundo. Si planeas viajar, esta guía reúne todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu estancia.

Dónde hospedarte: el centro es la mejor opción

Hospedarte en el centro de Dallas será clave para vivir el ambiente mundialista al máximo. Esta zona concentrará activaciones, restaurantes, eventos y una gran conectividad de transporte público.

Además, la calle Main se volverá peatonal durante el torneo, creando un entorno festivo ideal para recorrer a pie, tomar fotos y convivir con aficionados de todas partes.

Cómo moverte fácilmente por la ciudad

El sistema de transporte será tu mejor aliado durante el Mundial:

GoPASS: aplicación esencial para planear rutas y comprar boletos del sistema DART (tren ligero y autobuses).

Tranvía de McKinney Avenue: gratuito y perfecto para recorrer zonas como el Distrito de las Artes.

Dallas Streetcar: por 1 dólar podrás llegar al Bishop Arts District, famoso por su oferta gastronómica, tiendas y música en vivo.

Para los días de partido, el traslado será más sencillo: el transporte al estadio estará incluido con tu entrada, utilizando el tren TRE y autobuses especiales de FIFA.

FIFA Fan Festival: el corazón de la fiesta

El FIFA FanFest se instalará en Fair Park y será una de las principales atracciones:

Entrada gratuita durante 34 días.

Pantallas gigantes con partidos en vivo.

Conciertos, comida internacional y experiencias culturales.

Para llegar, puedes tomar la línea verde de DART hacia Buckner y bajar en las estaciones Fair Park o Martin Luther King Jr.

Conciertos destacados en Dallas:

The Latin Legacy Tour (28 de junio).

Turnpike Troubadours (4 de julio).

Major Lazer (9 de julio).

Algunos conciertos requieren boletos desde $26 dólares.

Atracciones y descuentos en Dallas

Para quienes quieran explorar la ciudad, opciones como el Dallas CityPASS ofrecen acceso a múltiples atracciones:

Museo Perot.

Reunion Tower.

Zoológico de Dallas.

Museo del Holocausto.

Centro Presidencial George W. Bush.

También incluye visitas a sedes de los Dallas Cowboys como The Star en Frisco.

Además, podrás descargar el Dallas Insider Pass, un pase gratuito con descuentos en restaurantes, experiencias y actividades durante el Mundial.

Barrios que debes conocer

Dallas tiene zonas con identidad propia que vale la pena visitar:

Downtown: el ambiente más intenso del Mundial.

Distrito de las Artes: museos y cultura.

Deep Ellum: murales, música y vida nocturna.

Bishop Arts District: boutiques y restaurantes locales.

Uptown y Lower Greenville: cenas y salidas.

Experiencias imperdibles

Durante tu visita, no te pierdas:

AT&T Discovery District y Pioneer Plaza para fotos.

El puente Ronald Kirk, con vistas espectaculares del skyline.

El mural “One Field, Infinite Smiles”.

La instalación artística RedBall Project.

También puedes participar en eventos como el banderazo argentino en Klyde Warren Park.

Actividades gastronómicas

Una de las experiencias más originales es la Margarita Mile, un recorrido autoguiado que celebra la invención de la margarita congelada en Dallas.

Durante el Mundial 2026, contará con una versión especial temática, donde podrás probar bebidas, votar por tus favoritas y ganar premios.

Más eventos y entretenimiento

Dallas tendrá una agenda repleta de actividades paralelas:

Concierto de Shakira el 23 de junio.

Evento musical “SI Beyond the Pitch”.

Partidos de béisbol de los Texas Rangers.

Incluso puedes aprovechar para visitar Fort Worth o asistir a un rodeo en Mesquite para una experiencia texana tradicional.

Dónde ver partidos y convivir con fans

Si prefieres disfrutar los juegos en ambiente relajado, hay múltiples bares y pubs como:

Harwood Arms.

The Londoner.

Happiest Hour.

Frankie’s Downtown.

Hero y Christies.

Estos lugares ofrecen pantallas gigantes, cerveza, comida y un ambiente ideal para aficionados.

Dallas se perfila como uno de los destinos más completos para vivir el Mundial... Incluso fuera del estadio. Con transporte eficiente, eventos gratuitos, conciertos, gastronomía y experiencias culturales, la ciudad promete una experiencia inolvidable para cualquier aficionado.