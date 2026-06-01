El técnico de México Javier Aguirre optó por una nueva generación de jugadores para aprovechar la ventaja de jugar en casa en el Mundial, en un intento por reivindicarse tras uno de los peores fracasos del Tri en tiempos modernos en Qatar 2022.

“El Vasco” Aguirre, que conduce a la selección mexicana a un Mundial por tercera vez, renovó un plantel que naufragó en Qatar y no logró avanzar de la primera ronda por primera vez desde 1978.

Convocó a 13 jugadores que no formaron parte del equipo hace cuatro años. El más llamativo de todos es el mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, quien podría convertirse en el mexicano más joven en disputar un Mundial.

El jugador más joven de México en una Copa del Mundo es Manuel “Chaquetas” Rosas, quien tenía 18 años y 88 días cuando jugó en el Mundial inaugural de 1930.

La leyenda brasileña Pelé figura entre los siete jugadores que han disputado un Mundial con 17 años. El más joven de todos fue Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, en 1982 en España.

Según cuándo Mora debute en el Mundial —México abre ante Sudáfrica el 11 de junio—, se convertiría en el sexto o séptimo en la lista histórica internacional de los jugadores más jóvenes en el torneo.

Entre los veteranos que regresan tras la decepción de Qatar 2022 está el arquero Guillermo Ochoa, quien fue incluido en una convocatoria mundialista por sexta vez.

Aunque Ochoa, quien debutó en un Mundial en 2006, sólo ha jugado en tres Copas del Mundo y actualmente es considerado el suplente del titular Raúl Rangel.

Después de medirse con Sudáfrica en el estadio Azteca, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la primera ronda contra Chequia el 24 de junio.

México, con una racha de siete partidos sin perder, tiene un partido más de preparación para el Mundial ante Serbia, el 4 de junio en Toluca.

Lista de seleccionado México: