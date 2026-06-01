A 10 días de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, las autoridades de la CDMX detallaron un nuevo plan de movilidad para los asistentes a los cinco partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México (aka Estadio Azteca). ¿De qué se trata? ¿Cómo afectará el tránsito en la zona?

El plan llamado La Última Milla será un operativo de movilidad y seguridad del gobierno de la CDMX para cerrar vialidades y prohibir el acceso en vehículos particulares, taxis o transporte por aplicación a la primera milla alrededor del estadio.

Según lo destacado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el plan únicamente permitirá el acceso a peatones que cuenten con boleto para alguno de los cinco partidos y vecinos acreditados.

Para este último punto, las autoridades solicitarán a los residentes de la zona un código QR único “para la identificación y acceso autorizado de cada vehículo expedido por la Alcaldía Coyoacán”.

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Trámite del Tarjetón Digital en Coyoacán. ¿Cómo realizarlo?

Hace unos días precisamente, la alcaldía solicitó el trámite del Tarjetón Digital, con el que los residentes en la primera milla del Estadio Azteca podrán acceder a sus domicilios sin problemas.

Los vecinos que tengan domicilio en las siguientes ubicaciones deberán tramitar su tarjetón antes de que inicie la justa deportiva:

Al Oriente: Calzada de Tlalpan

Al Sur: Periférico Sur

Al Poniente; Boulevard Gran Sur

Al Norte: Avenida Santa Úrsula

Estas son las colonias que incluye la primera milla:

El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

Pedregal de Santa Úrsula

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

Para obtener el Tarjetón Digital, la alcaldía realiza censos vehiculares para garantizar la movilidad de los vecinos; se debe presentar INE o una identificación oficial, así como copia de la tarjeta de circulación del o los autos que se vayan a registrar.

Asimismo, si tienes motocicleta, deberás presentar datos como: marca, modelo, color de placas, registro de domicilio de acuerdo con tu tarjeta de circulación.

Si vives en la zona, pero rentas, puedes presentar tu contrato de arrendamiento o comprobante de luz junto a los documentos de tu vehículo.

En caso de que los vecinos no puedan hacer su censo, pueden acudir al Centro de las Artes Santa Úrsula, en la esquina de Calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula de lunes a domingo, de 9 am a 6 pm. Es necesario que hagas tu censo o de lo contrario no se te permitirá el acceso.

El documento será válido para automóviles y motocicletas en días de juego.

¿Tienes dudas sobre el TARJETÓN DIGITAL 📑📲 por el #Mundial 2026 ⚽️?

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⚠️ Atención: Este trámite es exclusivo para residentes a la primera milla del Estadio Azteca.



Toda la info oficial aquí: 👇https://t.co/WDIFVEyWpE#CoyoacánEsLaSede 🏟️ pic.twitter.com/rqtcEslQDX — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) May 30, 2026

Según lo anunciado en torno a La Última Milla, el gobierno desplegará más de 56 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, puntos del Fan Fest de la FIFA, así como zonas turísticas y hoteleras de la capital, y para la vigilancia de las actividades de la Copa del Mundo.

Aunado a esto, habrá cierres viales para evitar la congestión vehicular, tanto en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en el estadio y otros puntos turísticos vinculados a las celebraciones del Mundial 2026.