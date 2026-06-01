¡Hay buenas noticias para los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina! Este lunes 1 de junio arranca el pago correspondiente al bimestre mayo-junio. ¿Cuándo le toca comprar a tu hijo? A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Si tu hijo o hija recibe la Beca Rita Cetina debes saber que los pagos se estarán realizando de acuerdo al calendario publicado por Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), que va de acuerdo con la primera letra del apellido del titular de la Tarjeta Bienestar.

Calendario de pago de la Beca Rita Cetina en junio. ¿Quiénes pueden cobrar?

El depósito del apoyo social se hace con base en el apellido de la madre, padre o tutor, de hecho el pago de este programa ya está en marcha y continuará hasta la próxima semana. Así queda el calendario de pago para junio de la Beca Rita Cetina:

Lunes 1 , letras A, B

, letras A, B Martes 2 , letra C

, letra C Miércoles 3 , letras D, E, F

, letras D, E, F Jueves 4 , letra G

, letra G Viernes 5 , letras H, I, J, K, L

, letras H, I, J, K, L Lunes 8 , letra M

, letra M Martes 9 , letras N, Ñ, O, P, Q

, letras N, Ñ, O, P, Q Miércoles 10 , letra R

, letra R Jueves 11 , letra S

, letra S Viernes 12 , letras T, U, V, W, X, Y, Z

Toma en cuenta que estos pagos son de CONTINUIDAD , no para los alumnos nuevos que recientemente han estado recibiendo sus tarjetas.

Los depósitos comienzan a partir de la fecha asignada, por lo que si aún no recibes el dinero, lo recomendable es tener paciencia y verificar cuándo te toca según la letra inicial de tu apellido.

¡Toma en cuenta que no es necesario hacer el retiro del pago en un sólo movimiento bancario! Puedes disponer de él cuando lo necesites.

¡Que no se te pase! La CNBBBJ hará una suspensión de pagos en verano, específicamente en julio y agosto, debido a que es periodo vacacional y las becas sólo se entregan por 10 meses.

Los pagos se retomarán hasta después del inicio de clases del ciclo 2026-2027. Aún no hay fechas de pago, pero la coordinación estará anunciando los calendarios oficiales.