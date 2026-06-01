Miles de maestros mexicanos iniciaron este lunes una huelga nacional indefinida, con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, para aumentar la presión al Gobierno para atender sus demandas laborales cuando faltan diez días para el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Provenientes de diferentes estados del país, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanzan desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la principal plaza pública del país, donde ya son visibles las estructuras del FIFA Fan Festival, espacio en el que se transmitirán los partidos del Mundial.

🔴Presuntos integrantes de la CNTE rompen vidrios de la Secretaría del Bienestar en Paseo de la Reforma. 👇



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La posibilidad de que los maestros busquen instalar un plantón en la zona añade presión a las autoridades en momentos en que la capital mexicana acelera los preparativos para recibir el torneo, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

Ante ello, las autoridades desplegaron un operativo de contención con vallas de metal y concreto resguardadas por policías en calles del Centro Histórico para impedir la entrada a la plaza, ubicada frente al Palacio Nacional, sede de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

#ALMOMENTO | La CNTE se encuentra con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, quienes expresan su respaldo al magisterio#VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/xLXfkJZCMz — El Universal (@El_Universal_Mx) June 1, 2026

“No es posible que a falta de argumentos se pongan bloques de cemento (…) Por supuesto que vamos a estar en el Zócalo todas las veces que sea necesario”, expuso Pedro Hernández, integrante de la Sección 9 de la CNTE en Ciudad de México en una conferencia de prensa previa a la marcha.

El maestro hizo un llamado a otros movimientos sociales, como a familiares de desaparecidos, padres de Ayotzinapa, vecinos afectados por las obras del Mundial, transportistas, campesinos y otros , a sumarse a sus movilizaciones rumbo y durante el evento mundialista.

“A 10 días del partido inicial, hoy damos el silbatazo inicial, en el sentido de que las demandas del pueblo están presentes”, sostuvo.

Jenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca acusó que el Gobierno ha respondido con “represión”.

“Cualquier situación que ocurra en esta movilización de la CNTE será responsabilidad del Gobierno”, aseguró.

A la manifestación acudieron maestros de todo el país para sumarse al paro que los docentes de Oaxaca comenzaron el pasado 25 de mayo, cuando intentaron ingresar al Zócalo y fueron contenidos por la policía con vallas y gases irritantes, según acusaron.

La CNTE, con fuerte presencia en estados del sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, exige cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Esta mañana, en su conferencia presidencial, Sheinbaum aseguró que buscará atender las demandas que sean "factibles" de los maestros y priorizó el diálogo.

Las negociaciones entre ambas partes continuaron durante los últimos días, pero no lograron destrabar los principales reclamos del magisterio.

“¡Boicot al Mundial FIFA 2026!”, se leía en una lona.

La movilización ocurre a diez días del partido inaugural del Mundial 2026, que se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.