El fin de ciclo para los estudiantes de educación básica en México está a punto de llegar a su fin, según marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero antes, alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán algunos días de descanso durante junio. ¿Cuándo? A continuación te contamos lo que debes saber.

Si tienes hijos estudiando en el nivel básico, debes saber que, hasta el momento, la SEP tiene confirmadas dos suspensiones de clases antes de que inicien las vacaciones el 15 julio.

SEP suspende clases en junio

La primera suspensión será el próximo jueves 11 de junio debido a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), que se llevará a cabo a las 11:30 am, hora local, y al primer partido, que se disputará entre México y Sudamérica a la 1 pm.

Según anunció la jefa de gobierno Clara Brugada, la suspensión de clases para esta fecha fue un acuerdo entre las autoridades de la SEP, extendiendo la suspensión para estudiantes de media superior.

“El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que no habrá clases, esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración”, detalló Brugada hace unos días.

Según agregó, la decisión fue tomada con el objetivo de facilitar la movilidad en la Ciudad de México y permitir que los capitalinos disfruten de las actividades futboleras que se llevarán a cabo en torno a la máxima justa deportiva.

Hasta el momento no hay planes revelados sobre extender la suspensión de clases para el viernes 12 de junio.

Por su parte, a nivel nacional habrá otra suspensión de clases marcada oficialmente en el calendario para antes de que finalice el mes. Según lo establecido, no habrá clases el viernes 26 de junio debido a la celebración mensual del Consejo Técnico Escolar.

Este descanso coincidirá con el fin de semana, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un megapuente.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

¿Cuándo inician las vacaciones de verano en México?

El viernes 26 de junio será el último día de descanso del mes, pero también del ciclo escolar 2025-2026. Las vacaciones de verano iniciarán oficialmente el miércoles 15 de julio cuando los alumnos de educación básica salgan de su último día de clases y se les haya entregado las boletas.

Varios estados van a adelantar las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria debido al aumento de temperaturas que se espera habrá entre junio y julio, según se alegó.

Los estados que concluirán antes sus actividades académicas son los siguientes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Jalisco mantiene el fin de curso para el 15 de julio; sin embargo, las autoridades educativas y el gobernador Pablo Lemus han considerado mandar a los alumnos a clases en línea debido al calor, pero también porque Guadalajara tendrá partidos del Mundial del Futbol 2026.