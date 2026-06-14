El cantante Oliver Tree fue reportado como una de las víctimas de un accidente de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el músico murió en la colisión de dos aeronaves en Recreio dos Bandeirantes, ocurrido este domingo.

Los helicópteros colisionaron en pleno vuelo, provocando un incendio de gran magnitud y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria, donde las llamas alcanzaron decenas de vehículos, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con los reportes, seis personas perdieron la vida en el accidente. Entre las víctimas identificadas se encuentran los pilotos de ambos helicópteros y figuras reconocidas en la industria del entretenimiento, incluido Oliver Tree.

Además del cantante estadounidense, medios brasileños han señalado que en el mismo accidente murieron el youtuber argentino Gaspi y el director de videos musicales Lucas Vignale.

Las autoridades continúan las investigaciones en torno al siniestro, hasta el momento se ha reportado la muerte de al menos seis personas, cuyas identidades son las siguientes:

Oliver Tree, cantante

Lucas Vignale, director musical

Lucas Brito, Lucas Frota, productor musical

Gaspar Prim, Gaspi, youtuber

Alexandre Souza, piloto

Charles Marsillac, piloto

¿Quién era Oliver Tree?

De las redes sociales a los escenarios internacionales, Oliver Tree fue uno de los artistas más peculiares y exitosos originado en internet y plataformas streaming. Originario de California, el músico construyó una propuesta que mezcla música, humor, actuación y narrativa visual para desafiar los límites de lo convencional.

Además de cantar, Oliver apostó por producir su propia música, así como hacer videos de comedia y acrobacias, lo que le permitió llegar a más público a lo largo de su carrera y hacer crecer su comunidad consolidada de internet.

Entre las canciones más populares y conocidas de Oliver Tree destacan Life Goes On y Miss You.

Recientemente Oliver Tree estuvo de gira en la Ciudad de México, exactamente el pasado 30 de mayo en el Pabellón Oeste. Asimismo, acompañó a su amigo, el influencer Aaron Mercury, durante su participación en Supernova, donde peleó contra el cantante Mario Bautista.

Aunado a esto, el músico también grabó varios sketches con Mercury en la Ciudad de México que se hicieron virales en redes de forma instantánea.