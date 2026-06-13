Elizabeth Hurley se robó todas las miradas al celebrar su cumpleaños número 61. La actriz británica posó en un diminuto bikini amarillo, demostrando que el paso del tiempo no ha hecho más que reforzar su estatus de bomb shell.

La estrella compartió un emotivo mensaje que refleja su momento personal y la forma en que vive esta nueva etapa de su vida.

“¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde también confesó que, en el pasado, temía que los años la hicieran sentir menos entusiasmada con la vida. Sin embargo, aseguró que la realidad ha sido completamente distinta. “Me alegra decirles que si uno se mantiene firme y con la frente en alto, nada más lejos de la realidad. ¡Estoy disfrutando muchísimo de mi vida hoy!”, expresó.

En su mensaje, Hurley también destacó lo agradecida que se siente por su círculo cercano. Señaló que se considera “realmente bendecida” por estar rodeada de amigos y familiares que enriquecen su vida, así como por el cariño constante de sus seguidores, a quienes agradeció por su lealtad y apoyo. Además, adelantó que este año ha sido “una aventura increíble” y se mostró emocionada por lo que viene en el futuro.

La imagen en bikini no solo celebró su cumpleaños, sino que reafirmó su lugar como una de las figuras más icónicas de la industria. A sus 61 años, Elizabeth Hurley mantiene una presencia impactante, dejando claro que la edad no es un límite para lucir y sentirse bien.

Su trayectoria en el mundo del espectáculo y la moda ha sido constante. Desde que acaparó reflectores en 1994 al aparecer en la alfombra roja junto a Hugh Grant con un inolvidable vestido negro de Versace —que marcó un antes y un después en la moda—, la actriz ha sabido reinventarse y mantenerse vigente. Hoy en día, continúa colaborando con esa misma firma y con otras reconocidas marcas.

Lejos de fórmulas extremas, Hurley ha compartido en varias ocasiones que su disciplina es la clave de su bienestar. Su filosofía se resume en un principio sencillo: “No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde”.

Según ha explicado, prefiere optar por porciones moderadas, masticar bien los alimentos y evitar los aperitivos entre comidas. También procura cenar temprano, una práctica que, asegura, le funciona. A diferencia de otras figuras del medio, ha dejado claro que no recurre a modas alimenticias complicadas ni a suplementos sin necesidad médica.

“Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como”, comentó, ejemplificando que incluso al comer un sándwich, lo acompaña con una pieza de fruta. Su enfoque se basa en el equilibrio, más que en restricciones estrictas.

La actriz ha sido también protagonista de hitos recientes que desafían los estigmas relacionados con la edad. En 2024, la revista Maxim la nombró “la mujer más sexy del mundo” dentro de su lista Hot 100, un reconocimiento que obtuvo a los 59 años.

Este logro no solo destaca su imagen, sino que también envía un mensaje claro: la belleza y la confianza no tienen fecha de caducidad. La propia publicación señaló que Hurley nunca se había sentido mejor consigo misma, algo que ella ha reafirmado públicamente.

En una entrevista, explicó que uno de sus objetivos es representar a mujeres de todas las edades. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”, expresó.

Para Elizabeth Hurley, la confianza se construye desde la autenticidad. Su consejo es encontrar aquello que la hace única cada persona y potenciarlo. “Encuentra tu zona de confort en lo que estés haciendo y piensa en lo que puedes ofrecer que tu competencia no puede”, aseguró.

Además, recomienda enfocarse en lo positivo: resaltar lo que gusta de uno mismo y dejar de lado lo que no, sin perder el sentido del disfrute. “Elimina lo que no te gusta, enfatiza lo que haces y luego simplemente pásalo bien”, añadió.