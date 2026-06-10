El streamer conocido como Lonche de Huevito está siendo tema de conversación en redes sociales luego de que se dijera que presuntamente murió en un accidente. ¿Es real? Esto se sabe.

Según ha trascendido en X y TikTok, el streamer de nombre Víctor Ordoñez murió supuestamente en Los Ángeles, California, a bordo de una camioneta blanca; según las imágenes que acompañan dichas afirmaciones, el vehículo aparece chocado sobre una grúa a la orilla de la carretera.

Otras versiones del rumor aseguran que el influencer fue ejecutado a bordo de su camioneta junto a otras tres personas en Los Mochis, Sinaloa. Junto a esta información se ha compartido la supuesta reacción que tuvo el streamer Willito al enterarse de la muerte de Lonche en un live.

“Se ha confirmado información del fallecimiento del streamer Víctor Ordoñez, conocido en la comunidad digital como ‘Lonche de Huevito’. De acuerdo con los reportes más recientes, el suceso ocurrió a causa de un accidente automovilístico en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa”, afirma la cuenta de X @Angieermss.

Hasta el momento esta información no ha sido confirmada por su entorno ni en sus cuentas de redes sociales oficiales. La última publicación de Ordoñez en Instagram fue del 19 de mayo y se trata de un video bailando y cantando con el cantante de corridos tumbados Tito Doble P.

Su base de seguidores compartieron un audio, adjudicado a Lonche, en el que él y sus acompañantes piden ayuda: “Nos andan matando”, se escucha en el presunto audio.

Por su parte, otros seguidores y usuarios de TikTok han señalado de falsa la información sobre su muerte, afirmando que las imágenes están editadas y que el audio está hecho con inteligencia artificial.

¿Quién es Lonche de Huevito?

Víctor Ordoñez, conocido como Lonche de Huevito, es un streamer originario de Los Mochis, Sinaloa. Nació el 1 de mayo de 2002, por lo que tiene actualmente 24 años.

Ganó popularidad en internet a través de los streams de videojuegos en plataformas masivas como Kick, donde ha consolidado su base de fanáticos llamados F.E.S.

Además de su actividad en internet, Lonche recientemente atrajo la atención mediática por estar vinculado a una narcomanta con amenazas dirigidas hacia la cantante Yeri Mua.

Supuestamente las amenazas fueron hechas por el grupo de fanáticos de Lonche, en las que le advertían poner su vida en riesgo si cantaba en la Feria Nacional de Tijuana 2025. En su momento, Yeri hizo responsable al creador de contenido de cualquier cosa que le pasara, y éste se deslinda por completo y afirmó no haber alentado a sus fanáticos para atacarla.