Galilea Montijo causó sensación en el inicio de la nueva temporada de La Casa de los Famosos al aparecer frente a la cámara vestida con un impresionante vestido futurista, pero también por su cambio de imagen y por levantar sospechas de una parálisis facial. ¿Qué le pasó?

Durante la transmisión del estreno del reality, Galilea fue tema de conversación en redes sociales luego de que los espectadores y sus seguidores notaran algo “raro” su rostro.

Cabe mencionar que en los últimos meses la conductora ha sido blanco de críticas por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y que han cambiado radicalmente su cara.

Según notaron los internautas durante el estreno del programa, a Galilea le resultaba difícil hacer gestos y articular con claridad al hablar, además señalaron que su rostro parecía que se iba de lado, en especial la boca y la zona de los ojos.

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Inicialmente se habló de efectos secundarios de procedimientos estéticos “mal hechos” o aplicación de bótox en exceso, pero otros más señalaron que parecía tener secuelas de una parálisis facial que sufrió en algún momento en secreto.

En X, varios seguidores preguntaron directamente arrobando a La Casa de los Famosos y la cuenta de Galilea Montijo lo qué realmente le pasa, algunos con preocupación y otros tantos en forma de burla.

“¿Qué se hizo Galilea Montijo?”, “¡Ver a Galilea Montijo me da un ansia! Perdón, pero ¿qué necesidad? Se veía muy bien como estaba”, “Oigan, ¿qué le pasó a Galilea Montijo, le dio una parálisis facial o por qué se le cayó media cara?”, “Galilea ahora se parece a Sylvester Stallone después de una golpiza en Rocky”, “¿Qué p*do con Galilea? Ya se parece a Sylvester Stallone”, “Habla con la boca chueca”, “Yo viendo que Galilea Montijo ya no puede hacer expresiones faciales”, comentan los usuarios.

Oigan que le pasó a Galilea Montijo, le dio una parálisis facial o por qué se le calló media cara? #LaCasaDeLosFamososMx — A (@Borbonx95) July 27, 2026

Hasta el momento no se sabe si la presentadora sufrió una parálisis facial como se sugiere. Lo que sí ha aceptado públicamente son algunos retoques estéticos no quirúrgicos para levantar sus cejas e inflamación por ellos.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, dijo en el programa Hoy.

Posteriormente, tras más comentarios y críticas a su imagen, ante los medios de comunicación pidió que no se hablara más de su físico: “Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”, apuntó.