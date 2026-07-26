Tras derrotar a Toluca en el partido Campeón de Campeones, Cruz Azul buscará conquistar un nuevo título internacional cuando enfrente al Inter Miami de Lionel Messi en la final de la Campeones Cup 2026, un duelo que reunirá a los dos campeones de la Liga MX y la MLS.

¿Cuándo y a qué hora será? ¿Jugará el argentino? A continuación te contamos todos los detalles del partido que promete ser todo un espectáculo para los aficionados mexicanos y estadounidenses.

¿Cuándo será el partido de Cruz Azul vs Inter de Miami?

El próximo encuentro se disputará el miércoles 16 de septiembre en el NU Stadium de Miami, donde el conjunto mexicano intentará cobrar revancha de su último enfrentamiento ante el equipo de Messi.

Después de quedar 3 a 1, se definió que el Cruz Azul jugará contra el Inter a las 17:30 horas, tiempo del centro de México , desde el nuevo estadio que albergará la casa de Messi y su equipo.

El Inter de Miami llegará a dicho partido como local luego de haber sido el campeón de la MLS Cup 2025; La Máquina Celeste será visitante tras derrotar a Toluca en el partido Campeón de Campeones, disputado el sábado pasado con un marcador 3 a 1, con goles de José Paradela y Carlos Rodríguez.

Esta no es la primera vez que ambos equipos se enfrentan. En la Leagues Cup 2023, el Inter de Miami le ganó 2 a 1 al Cruz Azul, y ahora parece que el club mexicano buscará la revancha.

De hecho, dicho partido entre ambos representantes de la MLS y la Liga MX marcó el debut de Lionel Messi en la cancha junto al equipo de Miami.

El Cruz Azul llegará al partido de Campeones Cup 2026 con tres victorias indiscutibles, una de ellas en el juego de Campeón de Campeones y las otras dos con el inicio del Apertura 2026, donde derrotó al Atlético de San Luis 3 a 2 y al Puebla, con un marcador que terminó en 2 a 1.

Por su parte, Lionel Messi se está integrando en el Inter de Miami para sus siguientes compromisos después de ser subcampeón en el Mundial 2026. El argentino y su equipo nacional perdió ante España 1 a 0, en un polémico partido que aún se discute por las peleas, faltas y la tarjeta roja que sacó a Enzo Fernández.