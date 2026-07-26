Jennifer Lopez se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de celebrar su cumpleaños número 57 con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta sobre su divorcio de Ben Affleck y toda la polémica que se desató después.

La cantante y actriz compartió un video en Instagram acompañado de una frase que rápidamente se volvió viral y que se interpretó como un mensaje para Affleck, en el que dijo tener una mejor vida ahora que cumplió años y que ha disfrutado de su soltería.

"Cuando sigues adelante, todo mejora", escribió en la publicación. Este mensaje llega meses después de poner fin oficialmente a su matrimonio con el actor de Hollywood y de que surgieran diversos comentarios sobre que lo estaban intentado de nueva cuenta, pero en secreto para evitar la atención mediática.

En el video, la intérprete de On The Floor aparece disfrutando de un paseo en automóvil con un vestido blanco de verano mientras el viento mueve su cabello. Sin hacer referencia directa a Ben Affleck, la publicación fue suficiente para que miles de usuarios relacionaran sus palabras con la nueva etapa personal que atraviesa tras su separación.

NO TE PIERDAS: Jennifer Lopez celebra sus 57 años con una atrevida FOTO en la bañera que incendia las redes

La reflexión coincide con varias entrevistas recientes en las que la Diva del Bronx ha asegurado sentirse más plena y segura de sí misma después del caos mediático que trajo consigo su separación.

En una conversación con People, la celebridad explicó que en los últimos cinco años ha experimentado un profundo crecimiento personal: “Soy una persona completamente diferente, más realizada y consciente de mí misma”, comentó, al señalar que la verdadera belleza también proviene del trabajo interior y de las experiencias vividas.

Por su parte, la artista también ha dejado claro que disfruta de su soltería. En entrevistas para Nightline y Jimmy Kimmel Live!, confesó que no tiene interés en iniciar una nueva relación sentimental y que, por primera vez en mucho tiempo, se siente completamente feliz consigo misma. Incluso admitió que antes le daba miedo estar sola, pero ahora considera que esa etapa le ha permitido descubrir una versión más fuerte e independiente.

Estas palabras de resiliencia y amor propio también ha resonado en sus conciertos y en varias letras de sus canciones, cuando le ha dicho a sus fanáticos que está soltera y que disfruta de estar sola, explorando más su vida, lejos del drama de un matrimonio y de los problemas que trae consigo.

El cumpleaños de Jennifer Lopez llegó apenas unos días después del que habría sido su cuarto aniversario de bodas con Ben Affleck.

La pareja retomó su romance en 2021 y contrajo matrimonio en 2022 con dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia. Sin embargo, la cantante solicitó el divorcio en 2024 y el proceso legal concluyó a principios de 2025, poniendo fin a una de las historias de amor más mediáticas de Hollywood.