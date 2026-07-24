Rihanna acaparó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una nueva sesión fotográfica para promocionar las más recientes propuestas de su marca de lencería Savage x Fenty.

La cantante y empresaria lució un conjunto de lencería de encaje rosa compuesto por piezas tipo bikini y un ajustado mini vestido en el mismo tono, prendas que remarcaron sus curvas y figura casi irreal.

Para la producción fotográfica, Rihanna apostó por una transformación de imagen con una llamativa peluca rubia que contrastó con el estilo romántico de las prendas.

Su maquillaje también se llevó parte de los reflectores, gracias a la aplicación de abundante rubor rosado e iluminador que resaltó sus facciones. El look fue complementado con cadenas doradas y joyería con diamantes, aportando un toque de glamour a la sesión.

Como era de esperarse, las fotografías generaron una avalancha de comentarios y reacciones. Miles de usuarios destacaron la belleza, confianza y estilo de la artista.

La presencia de Rihanna en redes sociales llega además en un momento en que su nombre ha estado constantemente en conversación. Recientemente, la cantante fue vista en un video viral donde aparece bailando la popular canción Macarena durante la final de la Copa Mundial disputada en el MetLife Stadium de Nueva York.

Durante el encuentro, en el que España se impuso por 1-0 a Argentina para conquistar un nuevo título mundial, la artista se sumó al ambiente festivo que se vivía en las gradas. Aprovechando una pausa del partido para la hidratación de los jugadores, Rihanna fue captada siguiendo los pasos del clásico baile español junto al resto de los asistentes.

Sentada junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, la intérprete mostró una actitud relajada y divertida. Incluso sostuvo una copa de champán mientras realizaba su discreta versión de la coreografía, una escena que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

Los videos fueron compartidos miles de veces y numerosos usuarios celebraron la espontaneidad de la cantante.

En el ámbito personal, Rihanna y A$AP Rocky ampliaron su familia en septiembre de 2025 con el nacimiento de su hija Rocki. La pareja también comparte la crianza de sus hijos RZA Athelston y Riot Rose, consolidando una etapa familiar que la artista ha priorizado durante los últimos años.

Desde el lanzamiento de Anti en 2016, su más reciente álbum de estudio, Rihanna ha dedicado gran parte de su tiempo al crecimiento de sus negocios y a su vida familiar. Sus exitosos emprendimientos la han convertido en una de las celebridades más influyentes y exitosas del mundo empresarial.

Sin embargo, la semana pasada volvió a subirse a un escenario por primera vez en tres años durante una presentación especial junto a Jay-Z. El esperado regreso estuvo marcado por algunos contratiempos, luego de que una multitud ingresara inesperadamente al recinto, situación que obligó a reforzar la seguridad y provocó retrasos en el espectáculo.

Antes de la actuación, Jay-Z agradeció la paciencia del público y prometió una noche memorable. No obstante, algunas grabaciones compartidas en redes sociales generaron opiniones divididas sobre el desempeño de Rihanna.

Mientras muchos fanáticos celebraron su regreso, otros señalaron que parecía fuera de práctica después de un largo periodo alejada de los conciertos.