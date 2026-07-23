Heidi Klum está en su mejor momento a los 53 años y lo presume en sus redes sociales en cada oportunidad que se le presenta. En esta ocasión, la supermodelo alemana se dejó ver atrevida y sexy a la orilla del mar.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió un video corto en el que aparece haciendo alarde de su silueta de infarto y piel bronceada, usando sólo un outfit de playa al estilo topless.

En el clip, Heidi aparece sentada en la arena, con el mar detrás de ella, usando un bikini atado por los costados, a juego con un sombrero de ala ancha, gafas solares de estilo aviador y pequeños anillos en ambas manos.

Sin perder el glamour que la caracteriza, la alemana lució su belleza natural al no usar maquillaje en su rostro; su cabello se lució despeinado por la humedad del mar.

Aprovechó su toma en la playa para promocionar su colaboración con una marca de botanas alemana que puso su rostro en el empaque y escribió bajo la publicación: “Jamón glaseado en la playa”.

Recientemente, la supermodelo fue tema de conversación por una entrevista que dio en la que habló de su matrimonio con el músico Tom Kaulitz, de la banda alemana Tokio Hotel, y de las críticas y burlas de las que ha sido blanco por aumentar de peso.

Heidi dijo con relación al cambio que ha tenido su imagen y su peso corporal en los últimos años: “Creo que con la edad, nos vemos mejor cuando no estamos tan delgadas. Mi marido fue el primero en hacérmelo notar. Me dijo: ‘Deberías comer más, te verías mejor si tuvieras más carne en los huesos’”.

La celebridad dijo que las palabras de su esposo han sido de gran apoyo y un golpe de realidad, porque en la industria del modelaje es una obligación estar delgada y nadie se preocupa por la salud de las modelos o si tienen un peso saludable.

“No es algo que te digan nunca en la industria, porque se supone que siempre debes estar más delgada de lo que realmente estás (...) Cuando veo las fotos pienso: ‘¡Tiene razón!’. En cuanto a proporciones, me veo mejor con más curvas”, dijo y agregó que está en contra del uso de los medicamentos como Ozempic para bajar de peso.

En la misma entrevista recordó cómo era tratada durante sus primeros años en el modelaje, cuando le decían que estaba “gorda” y le pedían bajar de peso continuamente si es que quería triunfar en lo que hacía.