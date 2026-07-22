Masad Altamimi, el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, protagonizó un momento viral durante su visita al programa Hoy, donde coqueteó con Andrea Legarreta en plena transmisión.

El momento emocionó a los seguidores de ambos y rápidamente se volvió tendencia en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron positivamente a la interacción.

A continuación te contamos cómo ocurrió el encuentro, qué respondió Andrea Legarreta y algunos de los comentarios que dejó el video en redes sociales.

Así fue el coqueteo entre Masad Altamimi y Andrea Legarreta en Hoy

A unos días del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Masad Altamimi acudió como invitado al programa Hoy. Durante la entrevista, Andrea Legarreta demostró conocer varios detalles sobre la vida del influencer, lo que llamó su atención.

Masad no tardó en confesar que la conductora le parecía atractiva e incluso le preguntó si tenía pareja.

"Me gusta esta chica, te lo juro. Tiene mucha información", dijo mientras sostenía la mano de Andrea Legarreta, quien respondió al comentario con risas.

Otra de las conductoras del programa intervino para comentarle que Andrea conocía muy bien su historia.

"Sabe todo de ti. Ahorita me estaba contando cómo es que llegaste a México...".

Poco después, el influencer le hizo una pregunta directa.

"¿Estás soltera?".

Andrea respondió de inmediato:

"¡Estoy ocupada!".

En ese momento, una de sus compañeras mencionó que el novio de Andrea, el entrenador personal e influencer Luis Carlos Origel, era un buen muchacho.

"No sabes qué buen muchacho su novio".

Andrea coincidió y elogió a su pareja.

"Si vieras qué guapo también. Él también podría ser un jeque árabe, la verdad".

A lo que Masad respondió:

"El tipo tiene suerte".

Redes reaccionan al coqueteo entre Andrea Legarreta y Masad Altamimi

El video del encuentro se volvió rápidamente viral en TikTok, donde ya supera el millón de reproducciones, acumula más de 60 mil "Me gusta" y cientos de comentarios.

Mientras algunos usuarios destacaron el coqueteo de ambos, otros cuestionaron la respuesta de Andrea Legarreta cuando Masad le preguntó si estaba soltera.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"Ojo alegre la señora".

" Andrea lo acaba de conocer y ya nos lo quiere bajar".

"Es que Andrea está bien hermosa".

"Respuesta correcta: ni casada ni con novio, solo ocupada".

"¿Ocupada? Se dice enamorada, cuidado con eso".

" Andrea Legarreta cuestionándose todas sus decisiones de vida cuando Masad le pregunta si es soltera".

"Quiere que lo mantenga".

"Mi muchacho, le llaman el mil amores".

"Erik viendo que él era el problema; ella toda la luz y suerte".

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un empresario e influencer árabe que ganó popularidad en redes sociales por compartir los choques culturales que ha tenido viviendo en México de manera divertida.

También es conocido por ser "considerado como uno de los rostros más bellos del internet" y porque en 2024 fue ligado sentimentalmente con la influencer Wendy Guevara, aunque en su momento ambos aclararon que sólo son amigos.

Actualmente, Masad suma cerca de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 700 mil en TikTok.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026 y dónde verla?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrenará este domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión podrá seguirse por Las Estrellas y mediante ViX Premium, plataforma que ofrecerá acceso al contenido en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana.