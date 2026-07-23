Solicitar una visa americana implica cumplir con varios pasos, pero uno de los que más dudas genera es la entrega de datos biométricos. Muchas personas se preguntan si realmente son obligatorios, qué información recopilan las autoridades estadounidenses y para qué sirve este procedimiento. La respuesta es sí: como parte del trámite, la mayoría de los solicitantes deben proporcionar datos biométricos durante una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Los datos biométricos son características físicas únicas que permiten identificar a una persona de manera segura. En el proceso de visa para Estados Unidos, las autoridades utilizan esta información para verificar la identidad del solicitante y reforzar los controles de seguridad migratoria. Aunque el término puede sonar complicado, el procedimiento es sencillo, rápido y forma parte de los requisitos habituales para obtener una visa.

¿Qué datos biométricos piden para la visa americana?

Durante tu cita en el CAS, se recopilan principalmente dos tipos de datos biométricos:

Fotografía digital: esta imagen será utilizada para identificarte y, en caso de que tu visa sea aprobada, aparecerá impresa en el documento.

Huellas dactilares: se capturan mediante un escáner electrónico, sin necesidad de utilizar tinta. Estas permiten confirmar tu identidad y realizar las verificaciones correspondientes en los sistemas de seguridad.

Además de la captura de datos biométricos, el personal del CAS revisa la información proporcionada en el formulario DS-160 y verifica que tus documentos estén completos y en orden.

¿Qué es el CAS y cuál es su función?

Las siglas CAS corresponden a Centro de Atención al Solicitante de Visa, una instalación que forma parte del proceso de solicitud de visas estadounidenses. Su principal objetivo es recopilar los datos biométricos de los solicitantes y validar la documentación requerida antes de la entrevista consular.

Es importante destacar que los CAS suelen encontrarse cerca de los consulados o embajadas de Estados Unidos, pero no dentro de ellos. Por ello, es indispensable revisar cuidadosamente la dirección de tu cita para evitar contratiempos.

¿Cómo es la cita para la toma de datos biométricos?

El día de la cita se recomienda llegar al menos 15 minutos antes de la hora programada. Una vez dentro de las instalaciones, deberás presentar tu pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 y la hoja de confirmación de tu cita.

Posteriormente, el personal te indicará la ventanilla correspondiente para realizar el registro. Ahí te tomarán la fotografía digital y las huellas dactilares. Este procedimiento suele durar solo unos minutos y, a diferencia de la cita en el consulado, no incluye entrevista ni preguntas sobre tu viaje.

Si existe algún error o inconsistencia en tus documentos, podrías ser enviado a una ventanilla especial para corregir el problema antes de continuar con el trámite.

¿Qué documentos debes llevar?

Para acudir al CAS es necesario presentar:

Pasaporte mexicano vigente.

Página de confirmación del formulario DS-160.

Hoja impresa de confirmación de la cita.

Sin estos documentos, el proceso podría retrasarse o incluso requerir una nueva programación de cita.

Objetos que no debes llevar al CAS

Por razones de seguridad, existen restricciones para ingresar ciertos artículos, entre ellos:

Dispositivos USB.

Encendedores.

Objetos que puedan considerarse armas.

Teléfonos celulares, que generalmente deben permanecer apagados.

Al ingresar, un oficial revisará tus pertenencias para verificar que cumples con las normas de acceso.

Cambios importantes en el proceso

Recientemente, el Consulado de Estados Unidos en Monterrey informó que ya no es posible programar la cita del CAS y la entrevista consular para el mismo día. Ahora, los solicitantes deben acudir al CAS al menos 48 horas antes de presentarse a la entrevista en el consulado o embajada.

Quienes tenían ambas citas agendadas para la misma fecha recibirán una notificación con una nueva programación para completar primero la captura de datos biométricos.

¿Qué sucede después de entregar los datos biométricos?

Una vez concluida la visita al CAS, el siguiente paso será acudir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará tu solicitud de visa. Si la visa es aprobada, podrás recibirla por servicio de paquetería o recogerla directamente en el CAS, dependiendo de la modalidad seleccionada.