La entrevista consular es una de las etapas que más incertidumbre genera entre quienes solicitan la visa americana de turista B1/B2. Aunque el trámite comienza mucho antes con el llenado de formularios y el pago de derechos, es frente al oficial consular donde finalmente se toma la decisión de aprobar o rechazar la solicitud.

Durante esta breve conversación, el funcionario busca confirmar la información proporcionada por el solicitante y determinar si cumple con los requisitos para ingresar temporalmente a Estados Unidos. Por ello, estar preparado y responder con claridad puede marcar una gran diferencia.

Las 9 preguntas más comunes en la entrevista de visa americana

Cada caso es diferente, pero existen algunas preguntas que suelen repetirse con frecuencia durante las entrevistas:

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

El oficial busca conocer el destino específico de tu viaje. Es recomendable responder de forma concreta y mencionar la ciudad o el estado que planeas visitar.

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Debes explicar si viajarás por turismo, compras, visitas familiares, negocios o alguna otra actividad permitida por la visa solicitada.

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

Esta pregunta ayuda a demostrar que tu viaje será temporal y que tienes una fecha estimada para regresar a México.

4. ¿Con quién viaja?

El oficial puede preguntar si viajarás solo, con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

El empleo estable suele ser un elemento importante para demostrar arraigo en México. Por ello, es recomendable conocer perfectamente los datos de tu trabajo.

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

Debes explicar si tú cubrirás los gastos o si una tercera persona será responsable económicamente del viaje.

7. ¿Dónde se hospedará?

Es conveniente tener definido el lugar donde permanecerás durante tu estancia, ya sea un hotel, una vivienda rentada o la casa de un familiar.

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

La respuesta debe ser honesta y coincidir con la información proporcionada previamente en el formulario.

9. ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

El historial de viajes puede ser un factor que ayude al oficial a conocer mejor tus antecedentes migratorios.

No te confíes: lleva documentos de respaldo

Aunque generalmente el oficial consular únicamente solicita el pasaporte y la hoja de confirmación del formulario DS-160, es recomendable acudir con documentación adicional que pueda respaldar tus respuestas en caso de ser requerida.

Entre los documentos que pueden resultar útiles se encuentran constancias laborales, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios, recibos de nómina, comprobantes de devolución de impuestos e incluso una cédula profesional. Para los estudiantes, una carta emitida por la institución educativa puede ayudar a demostrar que continuarán sus actividades académicas al regresar al país.

Estos documentos suelen servir para acreditar solvencia económica, estabilidad laboral y arraigo en México, factores que pueden ser relevantes durante la evaluación de la solicitud.

La regla de oro: decir la verdad y ser claro

Uno de los errores más comunes es proporcionar información distinta a la registrada en el formulario DS-160. La entrevista se basa precisamente en los datos capturados en ese documento, por lo que cualquier contradicción puede generar más preguntas y complicar el proceso.

Los especialistas recomiendan responder únicamente lo que se pregunta, sin extenderse innecesariamente ni inventar historias para impresionar al oficial. La claridad, la honestidad y la coherencia entre las respuestas y la información del formulario suelen ser claves para desarrollar una entrevista fluida.

En resumen, prepararse con anticipación, conocer los detalles de la solicitud y mantener la calma durante la entrevista puede aumentar las probabilidades de obtener la visa americana y evitar contratiempos en uno de los momentos más importantes del proceso.