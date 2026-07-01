Si estás planeando viajar a Estados Unidos, es importante saber que antes de hacer tus maletas necesitas cumplir con dos requisitos básicos: contar con pasaporte mexicano vigente y tramitar la visa americana de turista tipo B1/B2. Esta visa aplica para viajes por turismo, negocios, visitas familiares o incluso tratamientos médicos, por lo que se vuelve indispensable para la mayoría de los viajeros mexicanos.

Aunque en los últimos meses los tiempos de espera han comenzado a reducirse, la realidad es que en muchos consulados de Estados Unidos en México todavía es necesario tener paciencia. Si decides iniciar tu trámite en julio de 2026, lo más probable es que tu cita no sea inmediata y debas esperar desde unas semanas hasta varios meses, dependiendo del consulado que elijas.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Por ahora, estas son las fechas disponibles para el trámite de visa por primera vez, según el Servicio Oficial de Citas para Visas:

Ciudad Juárez: No hay citas disponibles.

Guadalajara: 1 de octubre de 2026.

Hermosillo: 19 de octubre de 2026.

Matamoros: 13 de octubre de 2026.

Mérida: 2 de septiembre de 2026.

Ciudad de México: 3 de septiembre de 2026.

Monterrey: 7 de octubre de 2026.

Nogales: 7 de julio de 2026.

Nuevo Laredo: 17 de septiembre de 2026.

Tijuana: 16 de junio de 2026.

Como puedes ver, los tiempos varían considerablemente. En algunos casos podrías conseguir cita casi de inmediato, mientras que en otros tendrás que esperar hasta tres o cuatro meses, e incluso más si no hay disponibilidad.

¿Qué puedo hacer para obtener la visa americana de turista?

Para obtener la visa americana de turista es fundamental demostrar que no tienes intención de quedarte a vivir o trabajar en Estados Unidos. Durante la entrevista, los oficiales consulares evaluarán si cuentas con “lazos fuertes” que te unan a México.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que un oficial puede negar la visa bajo la sección 214(b) cuando:

No demostraste ser elegible para la categoría de visa que solicitaste.

No demostraste que tu viaje será temporal ni que tienes vínculos suficientes con tu país de origen.

¿Qué son los lazos fuertes con México?

Los lazos fuertes son todas aquellas razones que te obligan a regresar a México después de tu viaje. Esto puede incluir tener familia, un empleo estable, estudios en curso, propiedades o negocios.

Durante la entrevista, los oficiales consulares analizan cada caso de forma individual, tomando en cuenta los planes de viaje, los recursos económicos y todos los vínculos que el solicitante mantiene fuera de Estados Unidos. En otras palabras, mientras más claro sea que tu vida está en México, mayores serán tus probabilidades de obtener la visa.

Por ejemplo, tener un trabajo fijo, estar inscrito en una escuela o contar con bienes a tu nombre juega a tu favor. En cambio, no estudiar ni trabajar o no tener ingresos comprobables puede complicar la aprobación.

¿Cómo demostrar lazos fuertes en tu trámite?

Uno de los pasos más importantes del proceso es llenar correctamente el formulario DS-160, ya que la entrevista se basa en la información que proporciones ahí.

Al iniciar la entrevista, el oficial te pedirá la confirmación del DS-160 y te hará preguntas relacionadas con lo que escribiste. Por ello, es fundamental que incluyas desde el inicio datos claros sobre tu trabajo, sueldo, estudios y planes de viaje.

Además, tus respuestas deben ser congruentes, claras y seguras. Si existe alguna diferencia entre lo que declaraste y lo que dices en la entrevista, es probable que el oficial haga más preguntas, lo que puede generar nerviosismo o dudas sobre tu caso.

En caso de cambios recientes, como pasar de estudiante a trabajador, es recomendable llevar documentos que lo respalden, como una constancia laboral.