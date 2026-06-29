La euforia mundialista está al tope previo al partido de México vs Ecuador en los 16vos de final, mismo que definirá si la Selección Mexicana continúa en el Mundial 2026 o no.

Ante la fiesta que se prevé habrá en la Ciudad de México, como en partidos anteriores, se tomó la decisión que se suspenderán clases y se enviará a los empleados a realizar home office, pero esta medida no aplicará para todos.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este martes 30 de junio se suspenderá las clases a los alumnos de educación básica en la Ciudad de México, debido a que el partido se disputará en el Estadio Azteca, (Estado Ciudad de México),

Para el siguiente juego, contra Ecuador, se anunció que se suspenderán las clases, para que los alumnos pudieran disfrutar del partido desde casa, pero sobre todo para que el tránsito no afecte en la movilidad.

¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Habrá home office?

El decreto en el DOF también menciona las medidas que se aplicarán para los empleados de la CDMX. Según destaca, sólo se aplicarán esquemas de trabajo a distancia y teletrabajo a empleados servidores públicos que tengan centros de trabajo en la capital.

“Con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México”, apunta el decreto publicado en el DOF.

¿A quiénes les aplica el decreto de home office?

Los servicios esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía y el desarrollo del partido México vs Ecuador.

Seguirán en funcionamiento áreas clave como salud, emergencias médicas, protección civil, seguridad pública, control migratorio, transporte, telecomunicaciones, energía, agua potable y otros sectores estratégicos indispensables.

Además, el gobierno mantendrá activas las labores relacionadas con la organización, seguridad y movilidad del Mundial, así como los trámites públicos prioritarios que requieran atención presencial.

En el decreto, el gobierno exhorta al sector privado y social de la Ciudad de México a implementar el home office en actividades administrativas no esenciales durante este periodo.