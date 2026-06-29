National Geographic dio un paso más allá de sus famosas historias, fotografías y documentales con la inauguración de un espacio que promete cambiar la forma en que experimentamos la exploración. El nuevo Museo de Exploración de National Geographic abre sus puertas como una experiencia inmersiva única, pensada para despertar la curiosidad de visitantes de todas las edades.

Ubicado en el corazón de Washington, D.C., este museo no solo representa un nuevo capítulo en su historia, sino también una evolución en la forma en que el público se conecta con la ciencia, la naturaleza y la aventura.

Un museo distinto: de observar a vivir la experiencia

A diferencia de los museos tradicionales, donde el visitante es un espectador pasivo, este espacio está diseñado para que las personas participen activamente. La propuesta de National Geographic busca que el público no solo admire historias de exploración, sino que se sienta parte de ellas.

Aquí, los relatos que durante décadas viajaron a través de revistas, fotografías y pantallas ahora cobran vida en entornos físicos, interactivos e inmersivos. Es una experiencia inmediata que combina ciencia, tecnología y narrativa visual para transportar a los visitantes a distintos rincones del planeta.

La directora ejecutiva de la organización, Jill Tiefenthaler, resume el espíritu del lugar: el museo cuenta la historia de National Geographic, su misión y su visión, pero sobre todo invita a cada persona a verse como un explorador.

Una experiencia nocturna imperdible: el océano como protagonista

Como parte de la inauguración, el museo presenta “Maravillas de Nuestro Mundo: Océano”, una experiencia nocturna de 17 minutos que se realiza al aire libre.

Este espectáculo multisensorial combina tecnología de última generación:

Pantallas LED de alta resolución.

Iluminación dinámica.

Proyecciones en el suelo.

Sonido envolvente.

Una innovadora fachada con proyecciones en vidrio inteligente.

El recorrido comienza desde el patio, donde los visitantes son recibidos con efectos visuales y sonoros, y culmina con una impresionante ilusión tridimensional que convierte la fachada en un océano vivo. Al final, los asistentes pueden interactuar con “olas” bioluminiscentes, creando una experiencia que mezcla entretenimiento y aprendizaje.

Qué encontrarás dentro del museo

El museo cuenta con más de 9,300 metros cuadrados de espacios públicos, con exposiciones diseñadas bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad. Entre sus principales atracciones destacan:

Galerías y exposiciones

Rolex Explorers Landing: un recorrido por el proceso de exploración, desde la curiosidad inicial hasta su impacto global.

Los Archivos: muestra documentos históricos, notas de campo y artefactos de expediciones emblemáticas.

Photo Ark: Animales de la Tierra: impactantes imágenes en formato 360° que acercan al visitante a especies de todo el mundo.

Enfoque: Fotografías de National Geographic: una selección permanente de imágenes icónicas, incluyendo exposiciones temáticas sobre Estados Unidos.

Experiencias interactivas

Plataforma de aprendizaje geográfico: ideal para estudiantes que quieren explorar mapas y comprender el mundo de forma dinámica.

Geoverse Theater: un teatro de 270 grados que permite recorrer paisajes y conocer investigaciones científicas en curso.

Ecosistemas interactivos en el patio: espacios con realidad aumentada, sonido y esculturas que recrean distintos hábitats naturales.

Gastronomía global

El recorrido también incluye una parada culinaria. El museo alberga un mercado gastronómico internacional con propuestas inspiradas en distintas culturas, así como el Restaurante Explorers y el Ballard Bar, ofreciendo una experiencia que conecta la exploración también con los sabores del mundo.

Información clave para planear tu visita

Si estás pensando en visitarlo, esto es lo que debes saber:

Ubicación: 1600 M St. NW, Washington, D.C.

Horarios: Abierto todos los días.

Entrada general: desde 29.99 dólares (acceso a galerías y exposiciones).

Experiencia nocturna: costo adicional de 10 dólares.

Idiomas: señalización en inglés y español, con opciones accesibles como braille.

Se recomienda comprar los boletos con anticipación, especialmente para fechas concurridas como el fin de semana del 4 de julio.

Este nuevo espacio de National Geographic es una invitación abierta a descubrir, aprender y cuestionar. Su propuesta va más allá del entretenimiento: busca inspirar a las personas a ver el mundo con otros ojos y a asumir un papel activo en su comprensión.

En una ciudad conocida por preservar el pasado, este museo mira hacia el futuro, recordándonos que la exploración sigue viva… y que todos podemos ser parte de ella.