Científicos de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA) puso a la Tierra en alerta por el paso cercano de un raro asteroide del tamaño comparable al puente Golden Gate de San Francisco, California. A continuación te contamos lo que se sabe al respecto.

Según adelantó el experto Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, el cuerpo celeste pasará muy cerca de la Tierra este fin de semana y podrá ser visto con facilidad.

Se trata del asteroide llamado (152637) 1997 NC1, descubierto en 1997. De acuerdo con la luz que refleja, el cuerpo celeste tendría un tamaño superior a 1.5 kilómetros de diámetro , poco menos que el Golden Gate.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), lo tiene catalogado como un “asteroide potencialmente peligroso” (PHA en inglés), ya que se sabe es uno de los cuerpos espaciales masivos más grandes que se han acercado a la Tierra en años.

“Basándonos en su brillo y en la forma en que refleja la luz, 1997 NC1 tiene probablemente entre 0,709 y 1,585 kilómetros de diámetro, lo que lo hace más grande que aproximadamente el 97 % de los asteroides”, describe el sitio especializado Space Reference.

El asteroide 1997 NC1 tendrá su máximo acercamiento con nosotros el próximo sábado 27 de junio de 2026 . Se estima que avanza a casi nueve kilómetros por segundo. De acuerdo con análisis de su trayectoria, tamaño y poder, el asteroide no representa ninguna amenaza para la Tierra y sus posibilidades de impacto son bajas.

Cano señala que podrá verse desde la Tierra con binoculares o telescopios de largo alcance, aunque la luz de la Luna podría intervenir en su brillo, ya que el 29 de junio será Luna llena.

“Un objeto de este tamaño se acerca tanto a la Tierra solo cada pocos años, aunque en esta ocasión la brillante Luna, que se encuentra cerca, podría dificultar su observación en el momento de máxima aproximación”, afirmó el especialista en un comunicado.

¡Mira hacia arriba! Los especialistas prevén que el asteroide 1997 NC1 pase cerca de la Tierra aproximadamente el sábado 27 de junio a las 5:14 am, hora central de México (11:14 horas GMT) a una distancia de 2 millones 560 mil kilómetros de la Tierra, algo así como seis veces la distancia entre la Tierra y Luna que es de 384 mil 400 kilómetros.

El asteroide no volverá a acercarse a nuestro planeta hasta el 23 de junio de 2030 ; después de esta fecha, su siguiente acercamiento será el 2055. Cabe destacar que el asteroide sigue una órbita irregular, de entre cuatro y veinte años; así serán sus visitas: