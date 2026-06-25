La Selección Mexicana sigue ilusionando a millones de aficionados tras conseguir una importante victoria sobre Chequia en el Mundial 2026. Con el triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su presencia en la siguiente ronda y ahora surge la gran pregunta: ¿contra quién jugarán en dieciseisavos de final? De momento, hay varias posibilidades, pero una que pone nerviosos a los mexicanos es la de enfrentarse a la selección de Cabo Verde, sobre todo, porque su portero, Vozinha, ha sido de las figuras más destacadas en la justa mundialista.

El Tricolor hizo historia la noche del 24 de junio en el Estadio Ciudad de México: por primera vez consiguió ganar sus tres partidos de la fase de grupos, para llegar así a un total de 9 puntos y colocarse por encima de las selecciones de Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia.

Este logro, de tres partidos ganados, llegó también con varios goles, ya que en su primer encuentro el Tricolor marcó dos, en el segundo el mismo número y en este último ante Chequia fueron tres goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Ante dichos resultados la afición comienza a soñar, a imaginarse la posibilidad de seguir avanzando en el Mundial 2026, llegar a cuartos de final y por qué no, mucho más adelante. La frase “¿Y si sí?” muestra la esperanza que tienen los mexicanos en el equipo de Aguirre.

Pero, seguir avanzando no sólo dependerá del desempeño de los futbolistas sino también de los rivales que le toquen a México; entre las posibilidades que más llaman la atención aparece un nombre que se ha vuelto famoso a nivel mundial: Vozinha, el experimentado portero de Cabo Verde que se convirtió en héroe nacional tras sus actuaciones en el torneo.

¿Contra quién jugaría México en la siguiente ronda?

Tras finalizar como uno de los mejores equipos de su grupo, México queda a la espera de conocer qué selección avanzará como su rival en los dieciseisavos de final.

De acuerdo con las combinaciones del nuevo formato del Mundial 2026 hasta este 25 de junio, el Tri se enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares clasificados que puede surgir de los Grupos C/E/H/I/J/K; en este momento los países probables son:

Escocia

Uruguay o Cabo Verde

Ecuador o Curazao

Senegal o Iraq

Sin embargo, únicamente se sabrá con certeza qué equipo será el próximo rival de México cuando se disputen los partidos correspondientes de la fase de grupos. No obstante, el escenario de un posible enfrentamiento contra Cabo Verde genera incertidumbre y un poco de temor, ya que Vozinha ha demostrado sus sorprendentes habilidades.

¿Cuándo jugará México los dieciseisavos de final?

El siguiente partido de la Selección Mexicana será el martes 30 de junio a las 19 horas.

¿Dónde jugará México los dieciseisavos de final?

El equipo dirigido por Javier Aguirre jugará en el Estadio Ciudad de México.

¿Quién es Vozinha y por qué preocupa a la afición mexicana?

El arquero caboverdiano se convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial tras realizar actuaciones decisivas en los partidos contra España y Uruguay (ambos quedaron en empate).

Su experiencia, liderazgo y capacidad para detener disparos en momentos clave han provocado que muchos aficionados mexicanos lo consideren uno de los rivales más complicados que podría encontrar el Tri.

¿Qué hizo Vozinha en el Mundial 2026?

Durante la fase de grupos, Vozinha fue protagonista de varias intervenciones determinantes que ayudaron a Cabo Verde a sobresalir en la competencia y a sumar puntos en su primera participación en un mundial.

Además, su historia de vida ha conmovido a millones, ya que es de los jugadores más veteranos (tiene 40 años), que desde muy joven trabajó en varios oficios para salir adelante y cumplir su sueño de dedicarse al futbol.

Además, la historia de su familia ha sido uno de los temas centrales, ya que en un inicio su mamá no pudo verlo debutar en el mundial porque no consiguió el dinero para hacer el trámite migratorio; sin embargo, en el último partido de Cabo Verde, ya estuvo presente para apoyar a su hijo.