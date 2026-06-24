El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas, confirmó este miércoles que la marca del ave Merlín, conocido como el 'pato mundialista', pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez, después de que su propietaria reclamara sus derechos ante el "abuso" de empresas que "lucraron" con la imagen de la mascota no oficial de la Copa del Mundo.

Llerenas aseguró en una publicación en su cuenta oficial de X que "es un hecho público y notorio" que, a partir del 24 de junio, Merlín "es una mascota" de la familia Gómez "a quien pertenece la marca".

El anuncio del registro también fue compartido en las redes sociales del IMPI y la Secretaría de Economía de México, encabezada por Marcelo Ebrard.

"Necesito registrarlo ya porque es mucho abuso (de las empresas) y le vuelvo a repetir están abusando con una familia humilde", afirmó Gómez en una entrevista con EFE el 20 de junio.

Fue así que la dueña asistió el pasado lunes al IMPI para registrar al ave, que desde el 17 de junio contaba ya con cuatro solicitudes de registro de marca ajenas a la familia Gómez, originaria de Tláhuac, una alcaldía en la Ciudad de México.

En el sitio del IMPI siguen disponibles dichas solicitudes de registro de marca con el nombre de 'El pato Merlín' o 'El pato de la suerte', el primero corresponde a una mujer con domicilio en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, y a un apoderado con residencia en la Ciudad de México.

Mientras que 'El pato de la suerte' fue presentado por un hombre con domicilio en el estado de Yucatán, quien además se declaró como el titular y apoderado de la marca en la que adjuntó una imagen elaborada con Inteligencia Artificial (IA).

El fenómeno viral de Merlín se desató el pasado 11 de junio en el centro histórico de la capital mexicana cuando México derrotó a Sudáfrica 2-0 en el partido inaugural del Mundial.

Aquel día, la familia Gómez salió a vender refrescos y aguas acompañados del ave, que portaba la camiseta de la selección mexicana, lo que provocó la euforia por parte de la afición mundialista que compartió videos y fotos del animal.

Les compartimos información relevante sobre el Pato Merlín ⬇️🦆 https://t.co/yQ7dH9hRCu — IMPI (@IMPI_Mexico) June 24, 2026

Lo anterior, provocó que marcas de todo tipo, desde casas de apuestas hasta aerolíneas, utilizaran la imagen del pato mundialista sin el permiso de la familia.

"¿En qué momento nos pidieron permiso?", reclamó Gómez.

La fama del también llamado 'pato mágico', por su nombre basado en legendario mago, llegó a las puertas de la FIFA, que lo nombró embajador del Mundial en Ciudad de México, y a las de Palacio Nacional al reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.