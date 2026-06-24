Argentina y todo el planeta fútbol le rinden este miércoles un sentido "gracias por tanto" a Lionel Messi, que cumple 39 años como protagonista absoluto de la Copa del Mundo.

Los festejos arrancaron desde la noche anterior, cuando sus compañeros lo sorprendieron con una torta de cumpleaños en la concentración de Kansas City.

"Anoche arrancamos con una linda sorpresa. !!Gracias!!", escribió Messi en Instagram la mañana del miércoles mostrando una imagen de la celebración junto a amigos cercanos como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.

Poco después De Paul compartió otra fotografía con todos los jugadores rodeando a su líder, cada uno de ellos vistiendo una camiseta que tenía impreso un momento especial que pasaron con Messi.

"Feliz cumpleaños capitán!", dijo el también jugador del Inter Miami.

Messi sopló las velas en pleno Mundial por quinta vez en su carrera. Únicamente lo pudo hacer con su familia en 2022, cuando el Mundial de Catar se disputó a final de año.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos", escribió la esposa del jugador, Antonella Roccuzzo, junto a siete fotografías familiares.

"Los amo!!! Qué chiquitos éramos", le respondió con emoción Messi.

El capitán argentino, que este miércoles entrenará con su equipo a las 18H00 locales (23H00 GMT), acapara los focos del Mundial a una edad insólita.

En el torneo que le propinó sus mayores amarguras, el Diez es ahora su máximo goleador histórico y no ha dejado de marcar en sus últimos seis partidos.

La racha comenzó en Catar, donde alcanzó el trofeo que redondeaba su legendario palmarés, y continúa en esta edición de Norteamérica, sin que ninguna otra figura haya brillado o marcado más que él.

Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, nunca visto desde el de Brasil en 1962, y para ello se ha encargado de marcar los cinco goles de su equipo en las dos primeras victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), sacando el boleto anticipado a las eliminatorias.

- "Celebrando la grandeza" -

Antes de seguir persiguiendo récords, este miércoles recibía la gratitud de compatriotas y amantes del fútbol, asombrados de que el crack argentino les haya vuelto a sorprender con su extraordinaria longevidad.

"Gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional", escribió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su temprana felicitación.

"FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", se sumó a través de X el presidente del país, Javier Milei.

También le enviaron mensajes algunos de sus más célebres excompañeros, como el brasileño Ronaldinho, y los tres clubes de su carrera: el Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

"Un año más celebrando la grandeza. ¡Feliz cumpleaños, Leo!", le dedicó el Barcelona, el equipo donde se formó y jugó gran parte de una carrera abrillantada con ocho premios Balón de Oro.

- Cumpleaños compartido -

Nacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano de Rosario, hace tiempo que Messi se acostumbró a que sus cumpleaños lo encontraran compitiendo y alejado de su familia.

Desde su triunfo en el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, el punta ha pasado una docena de aniversarios concentrado con su selección.

Al igual que en el último de ellos, la Copa América 2024, Messi también compartió pastel con otros dos miembros muy queridos de la expedición argentina: los cocineros Antonia Farías y Diego Iacovone.

Farías se hizo popular al ser una de las primeras personas que abrazó a Messi tras la victoria en Catar mientras Iacavone es el responsable de los asados que hacen sentir como en casa a los campeones del mundo.

- "Sería pedir demasiado" -

Además de sus compañeros, su esposa y sus tres hijos también lo han arropado en los dos primeros partidos mundialistas.

Con este apoyo, Messi ha sobrellevado unos días que denominó "difíciles" por los problemas de salud de su padre y la intensa rumorología a su alrededor.

Las especulaciones, que llegaron al punto de difundirse la falsa noticia de su muerte, frenaron cuando la familia comunicó que Jorge Messi estaba bajo atención médica pero evolucionaba favorablemente.

Con el triunfo liberador de Catar, Messi siente saldada la deuda que tenía el fútbol con él y no se atreve a pedir una segunda corona como regalo de cumpleaños.

"La verdad que sería ya pedir demasiado, lo que me dio ya es de sobra", dijo tras el triunfo ante Austria.

"Lo que toca hoy es disfrutar e intentarlo de nuevo con este grupo que compite siempre", agregó el Diez que, para dejar clara su determinación, lo primero que hizo al cumplir años fue colgar un video con su exigente rutina en el gimnasio.