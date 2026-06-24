En medio de la sensación que ha provocado el pato Merlín y sus videos virales usando a camisa de la Selección Mexicana por el Centro de la CDMX, Poncho de Nigris se ha unido a la conversación: según dijo en redes, está dispuesto a pagar una jugosa cantidad de dinero a cambio de la famosa mascota.

Tras su aparición junto a Claudia Sheinbaum y registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el empresario comentó en redes sociales que está dispuesto a dar 800 mil pesos a la familia a cambio del pato.

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En un primer post en X, De Nigris ofreció 500 mil pesos , y señaló que “en un futuro disecado será historia”.

“Pago a la familia 500 mil pesos por el pato Merlín. Hágales llegar este mensaje haber si les interesa. Y de pasada, les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando, este pato en un futuro disecado será historia”, escribió.

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Poco después actualizó su propuesta a 800 mil pesos luego de hablar con los representantes del pato y adelantó que podría haber un encuentro próximamente para negociar: “Ya estamos en pláticas con los representantes del pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero sólo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”.

De Nigris señaló que hacía sus ofertas para que Merlín se convierta en la mascota oficial de la Ring Royale y que estaba dispuesto a darle una mejor vida con “lo mejor”.

Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.



Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias 🙏🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) June 24, 2026

“Estamos a nada. Medio millón amigo y pronto cagarás toda mi casa, pero por el valor ahora si te lo perdono como mascota de RR. TQM yo no te voy a dar tacos de carnitas porque te mueres en un año. Yo te voy a dar lo mejor”.

Tras lanzar sus ofertas, Poncho de Nigris recibió un sinfín de críticas por “aprovecharse” de la fama del ave y de las necesidades de la familia, quienes se dieron a conocer en línea por llevar al pato a vender aguas y refrescos por las calles.

“Mejor diseca a tu mamá, cabrón, y así se solucionarían los problemas de tu familia”, “Mira que desgraciado, estás poniendo en vista tu envidia, frivolidad y promoviendo la avaricia. El patito no puede, está seguro con sus dueños por personas como tú. Mejor te debería disecar a ti para que en un futuro te exhiban en un museo junto a los humanos más despreciables!”, “Mejor vete a un psiquiatra p*ndejo asqueroso elitista”, “Acabo de conocer por un post a un tipo nefasto”, “P*nche colgado, hasta de un animal te quieres colgar. Cómo estás viendo que está teniendo más fama que tú, ahí andas queriendo minimizar”, se lee en los comentarios.