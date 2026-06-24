La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) confirmó que no realizará bloqueos carreteros este miércoles 24 de junio de 2026 , luego de alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Aunque inicialmente se había anunciado un paro nacional en al menos 30 estados, incluidas manifestaciones hacia el Zócalo de la Ciudad de México, por los problemas de inseguridad en las carreteras del país, ambas partes acordaron evitar el cierre de vialidades para no afectar la movilidad de millones de personas, en especial porque habrá partido de la Selección Mexicana vs Chequia en el Estadio Azteca y se prevé celebraciones en las inmediaciones del Zócalo y el Ángel de la Independencia.

La decisión fue anunciada por la propia SEGOB a través de redes sociales tras concluir una mesa de trabajo con los dirigentes transportistas. Según la dependencia federal, AMOTAC se comprometió a no bloquear carreteras ni casetas, mientras continúan las negociaciones sobre las principales demandas del sector.

“Concluye la mesa de trabajo en la @segob con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país”, apuntó el comunicado.

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Sin embargo, a pesar del acuerdo, la organización aclaró que las protestas sí se llevarán a cabo, aunque no se harán cierres de vialidades como se tenía planeado. Rafael Pacheco, presidente nacional de AMOTAC, llamó a sus agremiados a concentrarse esta mañana en diversos puntos estratégicos del país.

El dirigente señaló que los transportistas permanecerán en las carreteras de manera pacífica mientras esperan la minuta de acuerdos prometida por las autoridades federales: “Mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Vías afectadas por la manifestación 24 de junio

Desde las primeras horas de este miércoles, autoridades del Centro de Orientación Vía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportaron en redes sociales que se preveían concentraciones de manifestantes en varias carreteras que tienen acceso a la Ciudad de México y Estado de México a partir de las 8 am, entre ellas:

Caseta Autopista México-Querétaro.

Caseta Autopista México-Pachuca.

Caseta Autopista México-Cuernavaca .

Caseta Autopista México-Puebla.

Aunque la circulación no será cerrada de forma total, la presencia de camiones podría generar reducción de carriles, tránsito lento y retrasos durante gran parte de la jornada.

¿Qué pide AMOTAC?

AMOTAC convocó a la manifestación en varias partes del país, incluida la Ciudad de México, para exigir la resolución a las siguientes necesidades:

Seguridad en carreteras

Cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, estatales y municipales

No al pago de los permisos municipales para ingresar a las ciudades a trabajar

Tarifas oficiales de operación obligatorias

Trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Alto a las extorsiones en retenes federales y militares

Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT

Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales

¿A qué hora será el partido México vs Chequia y dónde habrá pantallas?

Las manifestaciones de AMOTAC coincidirán con la llegada de miles de aficionados al Zócalo para presenciar la transmisión del partido de los dieciseisavos de la Copa 2026 entre México vs Chequia, que será a las 7 pm.