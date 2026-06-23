El partido de México vs Chequia está a la vuelta de la esquina y el Metro de la Ciudad de México anunció la ampliación de su horario de servicio para facilitar el regreso de los aficionados tras el encuentro del Tri.

Te contamos qué líneas extenderán su servicio, hasta qué hora operarán y qué otras medidas se implementarán en la capital.

¿Qué líneas del Metro CDMX tendrán horario extendido?

De acuerdo con la cuenta oficial de X del Metro de la Ciudad de México, estas son las líneas que ampliarán su servicio el día 24 de junio de 2026:

Línea 1: Pantitlán – Observatorio

Línea 2: Cuatro Caminos – Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes – Universidad

¿Hasta qué hora funcionará el Metro CDMX por el México vs Chequia?

El horario extendido será hasta la 1:00 de la mañana.

Sin embargo, las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones, ya que los últimos trenes saldrán a las 00:30 horas desde sus terminales correspondientes.

Con lo anterior, se busca facilitar la movilidad de los aficionados tras el encuentro de la selección dentro del Mundial 2026.

En apoyo a la movilidad de las y los asistentes al partido de fútbol, este miércoles 24 de junio, el Metro ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 hasta la 1:00 am. Toma previsiones, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 00:30 horas desde las terminales.… pic.twitter.com/SB5PwzJTiX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

¿Qué otras medidas habrá en CDMX por el México vs Chequia?

El Gobierno de la CDMX también anunció la aplicación de la ley seca durante el partido de México vs Chequia.

La medida estará vigente de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio, y únicamente dentro de establecimientos mercantiles autorizados se podrá vender o consumir bebidas alcohólicas.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Chequia del Mundial 2026?

El partido entre México y Chequia se jugará el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La transmisión estará disponible en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Nu9ve y Azteca Deportes.

¿Dónde estarán ubicadas las pantallas para ver el partido en la CDMX?

Para el partido México vs Chequia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de pantallas en distintos puntos de la capital para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro.

La transmisión se distribuirá en 18 puntos sobre Paseo de la Reforma e incluirá tres escenarios principales con pantalla, ubicados en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución. Además, habrá nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo y tres más en la Alameda Central.