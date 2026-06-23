La FIFA considerará mantener las pausas de hidratación en futuros mundiales pese a la reacción adversa por las interrupciones adicionales durante los partidos en el torneo de este año.

Gianni Infantino, el presidente del organismo rector del futbol, defendió la decisión de introducir pausas, que se producen a mitad de cada mitad, en este Mundial y manifestó el martes que quizá estén ofreciendo más entretenimiento a los aficionados.

Señaló que la FIFA analizará qué hará en torneos futuros “basándose en esta experiencia”. Pero tras las críticas de que las pausas eran una forma encubierta de insertar publicidad o tiempos muertos al estilo estadounidense, Infantino sugirió que las interrupciones han sido positivas.

“Quizá el entrenador pueda reevaluar ciertas situaciones, corregir ciertos errores”, dijo Infantino a SNTV. “Los jugadores descansan un poco y vuelven a toda velocidad. Bueno, ¿eso es necesariamente malo? Quizá sea bueno”. “Y también vemos la intensidad de los partidos. Nunca hemos visto 90 minutos en un torneo como este jugados con tanta intensidad”.

“Hasta el último segundo del partido, los jugadores atacan y demás”, continuó. “Y quizá, quizá no, pero quizá también sea un poco gracias a esta pequeña pausa que tienen los jugadores y después pueden volver al campo y mostrar lo que pueden hacer”.

El Mundial sin duda ha cumplido en términos de entretenimiento, goles al por mayor y sobresalientes actuaciones de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Los debutantes Cabo Verde y Curazao también han protagonizado sorpresas, pese a los temores de que la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones diluyera la calidad.

Pero la mayor crítica ha sido la introducción de pausas de hidratación en todos los partidos, independientemente de la sede o la ubicación.

Las interrupciones, alrededor del minuto 22 de cada mitad, llegan con abucheos, especialmente en partidos disputados en estadios techados y aire acondicionado, como Atlanta.

Infantino afirmó que era necesario por equidad deportiva.

“Si usáramos pausas de hidratación solo en aquellos partidos en los que hiciera demasiado calor y no en los otros, daríamos una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o a algunos equipos”, explicó. “¿Por qué el entrenador tendría la oportunidad de influir en el juego en un partido solo porque hace calor y en otro partido en el que hace un poco menos de calor no tendría esa oportunidad?”.

Infantino también insistió en que la FIFA no está generando más ganancias como resultado del incremento de pausas comerciales, debido a que aseguró, los contratos se firmaron antes de introducir las pausas de hidratación.

“Quizá las cadenas sí generan más. No lo sé, me da gusto por ellas”, dijo. “Pero nosotros no obtenemos ingresos adicionales”.