Tras los festejos en el Ángel de la Independencia por la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur el pasado 18 de junio, así como los videos virales de aficionados arriba de paradas de autobús y postes, el Gobierno de la Ciudad de México publicó la activación de la ley seca durante el próximo partido del Tri, que se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca.

A continuación te contamos en qué zonas aplicará esta medida, su horario y qué establecimientos estarán exentos.

¿En qué zonas de CDMX habrá ley seca por el México vs Chequia?

La ley seca aplicará en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados dentro del perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad pública, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial. La ley seca se suma a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno capitalino durante el Mundial 2026.

¿Cuál es el horario de la ley seca en CDMX?

La medida estará vigente de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio del año en curso.

¿Qué establecimientos pueden vender alcohol durante la ley seca?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, durante el partido de México vs Chequia se permitirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas únicamente dentro de establecimientos mercantiles autorizados, como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios, de acuerdo con su horario permitido.

Sin embargo, quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados para llevar o consumir fuera de estos lugares.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Chequia del Mundial 2026?

El partido de la Selección Mexicana contra Chequia se llevará a cabo el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).