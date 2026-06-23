La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes la atención que su Gobierno brinda a familiares de personas desaparecidas y rechazó las críticas por inacción, al asegurar que la asistencia a víctimas se realiza de manera permanente aunque no se haga pública.

“Miren, yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana respondió así a los cuestionamientos de colectivos de búsqueda y de sectores de la oposición que han reclamado una mayor cercanía de la mandataria con familiares de desaparecidos, mientras que la reciente aparición en el Palacio Nacional del Pato "Merlín", un ave de dos años y mascota no oficial del país durante del Mundial de Fútbol, provocó críticas en redes sociales sobre las prioridades de la agenda presidencial.

Sheinbaum justificó que “personalmente” atiende casos de madres buscadoras, pero en el caso de los colectivos, la atención institucional corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Así mismo, la jefa de Estado señaló que mantiene contacto directo con personas afectadas por distintos problemas, incluidas madres buscadoras, pero sostuvo que no acostumbra difundir esos encuentros.

“(Atiendo a las personas) durante las giras y a veces aquí (en Palacio Nacional), pero no hago, no me gusta sacar una fotografía de eso. ¿Por qué no? Porque es un asunto de atención directamente a la persona, a las víctimas. Entonces, les doy mi teléfono celular personal”, enfatizó.

Sheinbaum respondió también a los cuestionamientos sobre la presencia del pato Merlín, embajador del Mundial en Ciudad de México, elegido por la FIFA, en la conferencia presidencial, que se hizo popular durante las celebraciones mundialistas.

“El que haya venido el pato Merlin, pues evidentemente es parte de lo que estamos viviendo en el fútbol. Además, la familia tiene muchas necesidades, porque todo el mundo ve al pato Merlin, pero no las necesidades de la familia”, expresó.

La presidenta explicó que su administración intervino para apoyar a la familia propietaria del ave.

“Primero además que alguien más quería registrar al pato como una marca, imagínense. O sea, qué abuso. Entonces, primero la ayuda para que ella pueda registrar para la familia al pato Merlin”.

Sheinbaum añadió que también se buscó atender otras necesidades de la familia, aunque sin convertir el apoyo en un acto público.

“Pero no necesitamos andarlo publicitando”, afirmó.

Respecto a las críticas sobre la atención a familiares de desaparecidos, Sheinbaum subrayó que existe una estructura institucional dedicada a esos casos, con "un equipo que los está atendiendo”.