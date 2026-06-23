Se prevé que la Ciudad de México se convierta en un caos este miércoles 24 de junio luego de que se anunciara movilizaciones de transportistas justo en el mismo día del esperado partido de México vs Chequia en el Estadio Azteca.

Según anunció en un comunicado, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se irá a paro en los 32 estados del país este miércoles 24 de junio a las 7 am luego de “no encontrar una solución que realmente pueda resolver nuestras necesidades por parte de las autoridades involucradas”.

Las movilizaciones en la CDMX iniciarán a las 7 am con una manifestación pacífica hacia el Zócalo capitalino con sus unidades, apunta el comunicado, “procurando en todo momento el respeto a la ciudadanía, a las autoridades y a los usuarios de las vías de comunicación”.

La organización lamentó los inconvenientes que atravesarán los capitalinos durante las movilizaciones, entre “molestias y el tráfico”. Si tienes pensado acercarte al Centro para ir al Fan Fest y ver el partido de México… ¡Toma tus precauciones!

AMOTAC realizará el megabloqueo para exigir la resolución a las siguientes necesidades:

Seguridad en carreteras Cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, estatales y municipales No al pago de los permisos municipales para ingresar a las ciudades a trabajar Tarifas oficiales de operación obligatorias Trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Alto a las extorsiones en retenes federales y militares Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales

¿A qué hora será el partido México vs Chequia y dónde habrá pantallas?

Las manifestaciones de AMOTAC coincidirán con la llegada de miles de aficionados al Zócalo para presenciar la transmisión del partido de los dieciseisavos de la Copa 2026 entre México vs Chequia, que será a las 7 pm.

Se sabe que el gobierno de la CDMX ampliará las zonas de reunión de los asistentes para que puedan presenciar el partido sin aglomeraciones. Más allá del Fan Fest del Centro Histórico, se instalarán 7 nuevos puntos de transmisión en los siguientes lugares:

Avenida Juárez y Bellas Artes

Avenida Juárez y Revillagigedo

Calle 5 y Palma

Calle 5 e Isabel la Católica

Calle Madero y Palma

Calle 16 de septiembre y Palma

Avenida 20 de noviembre y Uruguay

Avenida 20 de noviembre y Regina

Calle Pino Suárez y Uruguay

Calle Pino Suárez y Salvador

Otros puntos ya ancianos fueron:

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Insurgentes

El Caballito

Además del de México vs Chaquia, estos son otros partidos que se verán por las transmisiones de Fan Fest de la FIFA en el Zócalo y en los puntos ya mencionados, durante todo el miércoles 24 de junio , serán: