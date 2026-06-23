Elizabeth Hurley, de 61 años, acaparó la atención en Instagram al lucir un espectacular bikini negro que resaltó su envidiable figura y abdomen plano. La actriz y modelo británica demostró que sigue siendo un ícono de estilo y belleza, cautivando a sus seguidores.

La instantánea, compartida en sus redes sociales, rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y elogios. Hurley posó con naturalidad y lució un un bikini negro clásico, combinado con pantalones de playa al estilo pareo.

Dejó suelta su cabellera ondulada y llevó un delineado negro protagonista. Presumió labios nude, rubor en los pómulos y cejas remarcadas.

Además de su trabajo como actriz, también ha sido empresaria en el mundo del diseño de trajes de baño, lo que añade un sello personal a cada una de sus apariciones en este tipo de prendas.

El bikini negro forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Elizabeth Hurley compartió a Daily Mail algunos consejos para mantenerse saludable y radiante: no suele consumir comida chatarra y sólo bebe refresco una vez por mes. También bebe muy poco alcohol. No obstante, tiene una debilidad por la mantequilla de maní.

“No hago ningún ejercicio fijo, pero no puedo quedarme quieta por mucho tiempo. De hecho, como bastante, pero paseo mucho con mis perros. Salgo a caminar con ellos”.

También prefiere hacer tareas del hogar antes que ejercitarse en el gimnasio. La jardinería se ha convertido en la tarea que le da tranquilidad mental, pero también le exige físicamente.