¿Alguna vez imaginaste que dos de los exnovios más polémicos de Belinda podrían juntarse para hacer un dueto? Pues Lupillo Rivera habló al respecto y sorprendió al no negarse a la posibilidad de colaborar con Christian Nodal. El cantante, conocido como el Toro del Corrido, reveló si dicho acercamiento podría suceder.

Una vez que comenzó a circular la noticia de una posible colaboración entre Nodal y Lupillo Rivera, los fans de Belinda se lanzaron en contra de ambos, sobre todo porque suponen que lo harían para afectar a la famosa y lanzarse contra ella en una canción.

Recordemos que Belinda y Lupillo fueron novios y se conocieron en 2019 cuando ambos fueron coaches en el programa de televisión La Voz; sin embargo, mantuvieron su romance oculto, el cual duró aproximadamente siete meses.

Por su parte, unos meses después de romper con el hermano de Jenni Rivera, Belinda se involucró sentimentalmente con Nodal, con quien inició un noviazgo a mediados de 2020 tras también coincidir en La Voz. Su romance se hizo muy mediático, se convirtieron en una de las parejas más famosas del espectáculo y llegaron a estar comprometidos para casarse.

No obstante, su relación terminó abruptamente a principios de 2022. Desde entonces, los fans y el público en general no olvidan su romance y siempre comentan el papel que tuvo el sonorense en la relación, pues los internautas sospechan que Ángela Aguilar también habría intervenido en dicho noviazgo.

Durante un encuentro con medio que fue retomado por el programa Sale el Sol se le cuestionó a Lupillo Rivera si estaría dispuesto a hacer una colaboración musical con Nodal a lo que contestó: “Estaría suave, estaría suave, a ver qué pasa. No hemos platicado, pero las cosas son buenas”.

Aunque no confirmó un proyecto en desarrollo, sus palabras fueron suficientes para encender rumores sobre una posible unión musical entre ambos artistas. Con esta declaración, el famoso dejó abierta la puerta para trabajar con el intérprete de “Adiós Amor”.