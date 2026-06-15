Con todo el humor y la dureza que la caracterizan, Susana Zabaleta se fue en contra de Christian Nodal y la polémica interminable en torno a su supuesta infidelidad a Cazzu y su relación exprés con Ángela Aguilar.

Durante su participación en el Homenaje Sinfónico al Divo de Juárez, llevado a cabo con más de 100 músicos en el Escenario GNP de Monterrey, la cantante y actriz lanzó un duro comentario en contra del intérprete de regional mexicano. ¿Qué dijo? A continuación te contamos los detalles.

Zabaleta aprovechó el micrófono para mencionar a todos los artistas que iban a presentarse en Monterrey, pronunciando nombres internacionales como Chayanne y Sebastián Yatra y agradeció al público de haber elegido su presentación entre todas ellas.

Cabe mencionar que Christian Nodal se presentó este fin de semana en la Arena Monterrey con una de sus fechas de Pal’ Cora Tour; al momento de mencionar a Nodal, la cantante prefirió referirse a él como “El innombrable”.

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Al mencionar al sonorense, La Zabaleta expresó su opinión sobre lo que ocurre en torno a las vidas personales de Nodal, Ángela y Cazzu luego de que explotara la polémica por supuesta infidelidad y la boda con la nieta de Flor Silvestre.

Según dijo después de esto, todas las mujeres terminaron “odiándolo” y culpando a Ángela solamente de todo lo ocurrido en dicho triángulo amoroso: “Ay, es que las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ch*ngada m*dre”. Al hacer este comentario, su público estalló en aplausos y risas.

“Le echan la culpa toda a la pobrecita enana, pero la verdad es que el hijo de su ch*ngada m*dre… ¿no?”, comentó. “Que todos nos echan la culpa a nosotras y una dice: ‘Mande’. Ya sé que la vieja dice puras p*ndejadas casi como yo”, agregó.

Esta no es la única vez que Susana Zabaleta ha hablado sobre dicha polémica y ha emitido su opinión.

El año pasado, la cantante reconoció que Ángela tuvo algo de culpa al involucrarse con Nodal mientras éste apenas estaba terminado con Cazzu, y dijo que Nodal fue el responsable y que no estaba recibiendo los señalamientos merecidos.

“Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal, ¡perdóname! O sea, el güilo, cochino, p*to flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer es él”, señaló. “Pero siempre tendemos a decir que la mujer es la que tiene la culpa”, agregó.