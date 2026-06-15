Emily Ratajkowski volvió a acaparar todas las miradas, esta vez durante la celebración de su cumpleaños número 35, donde dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes. La modelo eligió un look tan arriesgado como espectacular: un vestido rojo de escote “rasgado” que combinaba sensualidad, tendencia y actitud.

Para su fiesta, Emily Ratajkowski apostó por un diseño ajustado en color rojo intenso que realzaba su figura. El detalle que realmente convirtió el look en tema de conversación fue su escote estilo crochet al frente, con una apariencia “rasgada” que dejaba al descubierto parte de su torso.

La modelo decidió llevar el look braless, elevando aún más el impacto del diseño y asumiendo el riesgo de un posible percance de vestuario. El resultado: un outfit audaz.

Emily Ratajkowski comemorando seu aniversário com amigos ❤️ pic.twitter.com/IFqAatAzrQ — Emily Ratajkowski Brasil (@emratabrs) June 8, 2026

Para completar el look, añadió unos tacones animal print que aportaron un contraste llamativo, mientras su melena suelta caía de manera natural sobre los hombros, reforzando un aire relajado pero sofisticado.

Acompañada de amigos y seres queridos, Emily Ratajkowski compartió con sus seguidores en Instagram algunos momentos de la celebración. En las imágenes, se le ve posando confiada, disfrutando del momento y dejando en evidencia su buen humor.

Uno de los instantes más destacados fue cuando sopló las velas de su pastel de cumpleaños, un diseño también en tonos rojos que parecía ir en sintonía con su atuendo. Después, la modelo continuó la celebración bailando durante la noche, mostrando su faceta más espontánea.

Emily Ratajkowski 35th birthday pics 📸 pic.twitter.com/usxgtiUe80 — aGOODoutfit (@aGOODoutfit) June 10, 2026

Fuera del recinto, también se dejó ver en un momento más relajado, luciendo sus piernas tonificadas y disfrutando del ambiente con total naturalidad.

Esta celebración llega poco después de que Emily Ratajkowski sorprendiera a sus seguidores con una transformación estética en redes sociales. La modelo compartió un look en el que lucía lentes de contacto verdes, resaltando aún más sus rasgos.

Según explicó, el proceso no fue sencillo —incluso bromeó con que “casi se saca un ojo” al quitarlos—, pero valió la pena. El cambio, acompañado de pecas suaves que decoraban su rostro, formó parte de un estilismo trabajado junto a la maquilladora Zahra Redgrave para el desfile Cruise 2027 de Gucci en Nueva York.

Ratajkowski continúa siendo una de las modelos más cotizadas de la industria. En los últimos meses también ha dado de qué hablar en el terreno personal, tras confirmar su relación con el director francés Romain Gavras.

La pareja fue vista públicamente por primera vez a finales de 2025 y posteriormente compartieron imágenes juntos en redes sociales, mostrando una relación cada vez más sólida.

Su vida sentimental ha sido un tema recurrente en medios, especialmente después de su divorcio de Sebastian Bear-McClard y sus posteriores relaciones con figuras como Harry Styles, Eric André o Pete Davidson. Además, en años recientes ha sido abierta sobre su visión de la sexualidad, dejando claro que prefiere definirse lejos de etiquetas rígidas.