La modelo y actriz Emily Ratajkowski acaparó la atención en redes sociales tras compartir una serie de selfies que rápidamente dieron de qué hablar. La estrella, de 34 años, sorprendió a sus más de 28 millones de seguidores en Instagram al posar con un vestido de lunares con pronunciado escote, destacando su estilo atrevido.

En las imágenes, la también empresaria se muestra relajada y segura, luciendo la prenda desde distintos ángulos y dejando ver su inconfundible presencia ante la cámara. Estas fotografías llegan poco después de su asistencia a la inauguración de una tienda Primark, evento en el que también llamó la atención por su sentido de la moda.

“a casa está ficando pronta” — Emily Ratajkowski via Instagram. (+) pic.twitter.com/lLK60FEqle — Emily Ratajkowski Brasil (@emratabrs) May 6, 2026

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el entorno de las selfies, ya que Ratajkowski dejó ver parte de su apartamento en Manhattan, el cual parece estar en proceso de renovación. Las paredes de su habitación, ahora teñidas de un intenso color rojo, reflejan una nueva etapa decorativa en su hogar. “La casa va tomando forma”, escribió junto a las imágenes.

Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de polémica. Mientras miles de seguidores celebraron su belleza y estilo, algunos usuarios cuestionaron el contenido por considerarlo “inapropiado”. Ella se mantiene firme en su postura de expresarse libremente sin dejar de lado su faceta personal y profesional.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y hace dos meses hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

A finales de febrero, la modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras, de 44 años. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.