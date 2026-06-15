Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informó la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto en cambio de otras dos violaciones, y su defensa anunció que apelará la sentencia en su contra.

"El caso ha sido tratado por un tribunal. La Casa Real no tiene ningún comentario sobre el resultado", indicó el Palacio a NRK.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa solicitaba la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, estaba acusado de cuatro violaciones a otras tantas mujeres, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

El tribunal consideró probadas dos violaciones: una ocurrida en diciembre de 2018 en el sótano de la residencia de los príncipes en Skaugum (en las afueras de Oslo), donde el joven vivía; y otra, en una fiesta en Oslo en marzo de 2024.

En ambos, el tribunal considera probado que, según el material videográfico aportado, las dos jóvenes dormían mientras ocurrieron los actos y no podía ofrecer resistencia.

En los otros dos, ocurridos en octubre de 2023 y noviembre de 2024, el tribunal determinó que existía una duda razonable debido a las incongruencias en los testimonios y a que las imágenes, grabadas con el teléfono de Høiby, no eran concluyentes.

Høiby ha sido declarado inocente también de varios delitos de quebrantar la orden de visitar a las víctimas.

El tribunal lo ha condenado sin embargo por maltrato a una exnovia entre 2022 y 2023, así como agresión a su última pareja; de conducta sexual vejatoria por grabar a las jóvenes desnudas, un caso de amenazas, otro de quebrantar las leyes contra el narcotráfico y varios de comportamiento desconsiderado y de quebrantar órdenes de alejamiento.

Høiby deberá indemnizar también conjuntamente a las víctimas con 640,000 coronas noruegas (unos 58.000 euros).

Høiby apela la sentencia

"Lo que hemos constatado es que ha sido condenado por 34 de los 40 puntos de la acusación y que ha recibido una pena de cárcel larga, que resalta también la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado", dijo al canal TV2 el fiscal Sturla Henriksbø.

La defensa del joven anunció, tras visitarlo en prisión, que presentaría un recurso.

"Cree que es claramente inocente de las acusaciones de violación y que de ninguna manera ha sometido a su exnovia a un régimen de maltrato, así que está decidido a apelar", dijo al diario VG Petar Sekulic, uno de sus abogados.

Høiby, que lleva en prisión preventiva desde el inicio del juicio hace cuatro meses, no estuvo presente en la sala por motivos de salud.

En un comunicado, el equipo legal de la joven violada en Skaugum recalcó que el caso "ha supuesto una enorme carga" para la víctima y "una enorme ruptura de la confianza por parte de Høiby", y que "el tribunal ha hecho un buen y minucioso análisis".

"Ella espera que se haya puesto el punto final y que Marius reciba la ayuda que necesita para que esto no ocurra con otras", recalcó el equipo legal.

Un nuevo golpe para la Casa Real

Los abogados de Høiby solicitaron de nuevo que se le levante la prisión preventiva, algo que ya han pedido en varias ocasiones con anterioridad, ofreciéndose a llevar una tobillera electrónica, pero la Justicia ha rechazado hasta ahora sus peticiones por el riesgo de que vuelva a delinquir.

El último intento se había producido la semana pasada, cuando el joven apeló a la enfermedad de su madre, que ha sido inscrita en lista de espera para recibir un pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.