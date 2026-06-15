Hailey Bieber rompió el internet luego de que se compartieran detalles de una sesión fotográfica que hizo para la campaña publicitaria de la marca Calzedonia para la colección de verano.

En las imágenes que circulan en redes sociales Hailey aparece luciendo más bella y glamorosa que nunca, ataviada con un pequeño traje de baño rosa satinado de dos piezas, conformado por un bralette de copa triangular y cuello halter, a juego con un bikini de cintura baja.

Se dejó ver con maquillaje en tonos bronceados, labial marrón y sombras en los párpados; su cabellera color chocolate se lució alborotada en mechones ondulados al natural.

La sesión fue rodada a la orilla de un lago, con palmeras alrededor. La celebridad posó sexy comiendo un helado derretido y tomando el sol en el jardín. “El tipo de cool que define una temporada”, escribió la cuenta de Instagram de Calzedonia junto a las imágenes.

Hailey recientemente fue tema de conversación en internet tras ser la estrella en la gala Time 100 y haber aparecido en la portada de la revista Time como toda una empresaria multimillonaria, con proyectos de moda y estilo a través de Rhode y otras marcas de lujo.

En una entrevista que le dio al medio, la celebridad habló sobre el honor que recibió su empresa al ser nombrada una de las personas más influyentes en la lista de Time para 2026 y el orgullo que siente ser la fundadora.

Según dijo, planea seguir expandiendo su imperio empresarial en un futuro no muy lejano: “Quiero expandir mi negocio y quiero poder hacer más cosas, pero definitivamente no tengo prisa”, señaló.

“Siempre tuve grandes sueños para la empresa, y lo más importante para mí es seguir llevando Rhode a más espacios, lugares y rostros a nivel mundial”, agregó.

En la misma entrevista, Hailey Bieber destacó sus esfuerzos por convertirse en una empresaria poderosa y exitosa, y reveló que por años “manifestó” llegar hasta donde ahora se encuentra a nivel profesional: “Soy de las que creen firmemente que lo que decimos en voz alta es muy importante. Nuestras palabras importan”. Y agregó: “Pensé: ‘Tiene que ser este número. No aceptaré menos’. Era mi objetivo”.