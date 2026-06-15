La muerte de Oliver Tree ha generado conmoción dentro de la industria de la música, entre los creadores de contenido y sus fanáticos en todo el mundo. A horas de que se detallara que perdió la vida en un accidente de helicóptero junto al youtuber Gaspi y otras cuatro personas, en redes sociales han resurgido videos donde supuestamente predijo su muerte.

Según destacan los usuarios, el cantante estadounidense pudo haber predicho su muerte en el video musical de la canción Flowers, donde aparece de pie en unas escaleras, entre dos helicópteros.

En el videoclip, Tree aparece limpiando varias aeronaves, hasta que se acerca a dos helicópteros verdes y canta el fragmento: “Pon flores en mi lápida porque te odiaré hasta el día de mi muerte”.

Hacia el final del video, Oliver aparece bailando antes de mostrarse comiendo en la cabina de uno de los aviones y despedirse con la mano. Después de que los fans recordaran estos detalles del video, las circunstancias de su muerte tomaron más relevancia y los alarmaron.

“Que esté de pie entre dos helicópteros es realmente inquietante”. “Dios mío, verlo subir las escaleras que no llevan a ninguna parte entre dos helicópteros, verlo despidiéndose de la nada en la ventanilla del avión, y esa despedida final con una pequeña sonrisa, realmente me partió el corazón”, “Me da muchísimo miedo la escena de los dos helicópteros y la escalera”. “La letra y el videoclip tienen un impacto diferente ahora”, han comentado sus seguidores.

Otro detalle que han identificado los fans es que en el video aparecen los números 06 y 14 , que podrían coincidir con la fecha de su muerte, 14/06.

Oliver Tree advirtió que su familia no recibirá su fortuna tras morir

Además de las escenas del video de Flowers, Oliver Tree recientemente dio una entrevista a The Zach Sang Show donde habló de su muerte y de lo que pasaría con su herencia. Según dijo, su familia no recibiría absolutamente nada, “ni un centavo”.

“No creo que ninguna de las riquezas, ni las cosas que se generan a partir de ellas, sean mías. Así que, cuando muera, mi testamento estipula que, cuando yo fallezca, mi familia no recibirá ni un centavo”, señaló.

Agregó que, en caso de tener hijos, se encargaría que estos estudiaran la universidad, pero no les daría más dinero porque tenía planeado dar su fortuna a otros artistas: “Me aseguraré de que mis hijos terminen la universidad. Ese es el acuerdo. Pero no voy a vivir en la abundancia. La idea es que, cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas”.

“Pero hay espacio para otro dinero, porque cuando muera, mi arte tendrá un valor residual y probablemente valdrá más de lo que vale ahora. La gente por fin apreciará mis estúpidos vídeos y mis estúpidas canciones. Es entonces cuando la gente te aprecia, cuando ya no estás”, dijo.

Hasta el momento se sabe que Oliver perdió la vida junto a Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, todos conocidos dentro de la industria del entretenimiento y el contenido digital. En el choque también fallecieron los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Según los reportes de la Policía Civil, no se han podido reconocer todos los cuerpos de las víctimas debido a que quedaron calcinados en su totalidad; peritos del Instituto Médico Legal recogieron material genético de cada resto para intentar identificarlos.