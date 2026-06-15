La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó este lunes la identidad de tres de los seis fallecidos, todos brasileños, tras la colisión de dos helicópteros ocurrida la víspera en la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes.

Se trata de los dos pilotos de las aeronaves, Charles Marsillac y Alexandre Souza, y el productor musical Lucas Brito.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas extranjeras -el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim , más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale- quienes figuraban en el manifiesto de vuelo de la aeronave, no se han confirmado.

No obstante, según el comunicado de la Policía, los peritos del Instituto Médico Legal ya recogieron material genético para intentar identificar a las víctimas extranjeras, cuyos cuerpos se encuentran carbonizados.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos 20 automóviles eléctricos.

Allí viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en el litoral de Río, y hacia la región de la sierra fluminense.

El cantante Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil por una gira internacional.

El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

El youtuber argentino 'Gaspi', de 23 años, con más de dos millones de seguidores en redes sociales se hizo famoso por publicar producciones audiovisuales humorísticas, algunas irreverentes que provocaron que la plataforma las inhabilitara. EFE