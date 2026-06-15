El artista estadounidense Oliver Tree falleció el domingo a los 32 años en un accidente aéreo en Brasil, poniendo fin a la carrera de un músico que, detrás de una imagen caricaturesca y viral en internet, construyó una propuesta musical marcada por la vulnerabilidad, la soledad y la sensación de no encajar.

Con su corte de tazón, gafas rojas y atuendos extravagantes , Oliver Tree parecía diseñado para la era de los memes.

Sin embargo, detrás de esa imagen había un músico obsesionado con temas como la alienación, la ansiedad, el fracaso y las relaciones destructivas.

Su muerte en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro cierra una carrera singular en la frontera entre la sátira de internet y la vulnerabilidad emocional.

Oliver Tree se la pasaba más en México que en su país. Que lastima que se nos fue un tipazo. pic.twitter.com/UhXcftGebE — JP (@Juampachabal03) June 14, 2026

De la versatilidad al fenómeno global

Nacido en 1993 como Oliver Tree Nickell en Santa Cruz (California), comenzó a hacer música desde niño, pasando por bandas de rock, el mundo del DJ y la producción electrónica antes de alcanzar notoriedad viral en 2017 con 'When Im Down'.

Musicalmente, Tree pertenecía a una generación de artistas que borró las fronteras entre géneros, transitando entre el rock alternativo, el hip-hop, el pop alternativo y la electrónica en distintas fases de su carrera.

Su álbum debut, 'Ugly is Beautiful', condensó esa identidad, mientras su imagen pública se apoyaba en la exageración y el espectáculo, canciones como Jerk Again y Life Goes On, abordaban sentimientos de resiliencia y frustración.

Paradójicamente, sus mayores éxitos fueron utilizados en plataformas como TikTok, donde 'Life Goes On' y posteriormente 'Miss You' se convirtieron en fenómenos globales.

Oliver Tree: México, el Doctor Simi y su conexión latinoamericana

Semanas antes de su muerte, Tree se presentó en distintos escenarios de México, donde se volvió viral al aparecer junto a la botarga del Doctor Simi, mascota de una cadena de farmacias que se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular del país.

#CirculaEnRedes 📲 Fans Reviven videos de #OliverTree bailando con el #DoctorSimi tras la muerte del cantante estadounidense 🥼



Fans en redes sociales recordaron la reciente visita del cantante estadounidense a la Ciudad de México, donde grabó diversos contenidos con el famoso… pic.twitter.com/6NRm4wvEGh — xevt - xhvt (@xevtfm) June 14, 2026

En México, el artista encontró una de sus conexiones más visibles con el público latinoamericano, impulsado por la viralidad en redes sociales y la interacción con creadores de contenido locales.

La gira mundial de promoción de su último álbum lo llevó a Brasil, donde ofreció una presentación en São Paulo el 6 de junio, en una de las primeras fechas de un tour que lo llevaría posteriormente por Europa y de vuelta a Estados Unidos.

Su última obra

En abril, Tree publicó 'Love You Madly, Hate You Badly', un proyecto escrito y producido por él durante dos años mientras viajaba por los siete continentes.

"Realmente solo quiero mostrarle a la gente cómo ser ellos mismos... reunir a todas esas personas raras, a quienes no encajan", dijo el artista en una entrevista con una radio de su ciudad.

Oliver Tree figura en la lista de pasajeros de uno de los dos helicópteros que colisionaron el domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, aunque su cuerpo no ha sido todavía identificado oficialmente dado que las víctimas resultaron calcinadas.

También fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale. EFE