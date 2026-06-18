La violinista que durante un tiempo formó parte del equipo de trabajo de Christian Nodal, volvió a robarse todas las miradas y a llamar la atención de miles luego de compartir un video luciendo un escotado vestido rojo que no pasó desapercibido. Sin embargo, además de su provocativo look, lo que también despertó la curiosidad de sus seguidores fue el misterioso anillo que apareció en una de sus manos y que rápidamente desató especulaciones.

Esmeralda Camacho, ahora exviolinista de Nodal, se volvió famosa y viral en las redes luego de que fuera captada haciendo gestos cuando Ángela Aguilar se subió al escenario a cantar con su esposo en uno de sus conciertos.

Desde ese momento comenzó a especularse que se habría puesto celosa debido a que tendrían un amorío con el sonorense, sin embargo, esta información nunca se confirmó y, varios meses después de la polémica, dejó de trabajar con el intérprete de "Adiós Amor", sin que hasta ahora se sepa el motivo de su salida.

Es por eso que la violinista ahora es muy seguida en redes sociales, en donde los internautas revisan con lupa cada video o foto que comparte. Tal es el caso del último clip que compartió, en el que lució un sofisticado vestido rojo que resaltó sus curvas.

Aunque el vestido fue uno de los elementos más comentados, el accesorio que verdaderamente llamó la atención fue un anillo que aparece en las imágenes

La joya provocó una ola de preguntas entre los seguidores, tales como si el anillo tenía un significado especial, quién se la había regalado y si se trataba de un obsequio del sonorense. Hasta el momento, la exviolinista no ha ofrecido detalles sobre el origen o significado de la pieza.

"Me avisan cuando se haga viral", "Qué espectacular te ves", "Cuéntanos la historia sobre ese anillo" y "Necesitamos el chisme completo de Nodal" fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

¿Tiene novio la exviolinista de Nodal?

Hasta ahora no existe información oficial que confirme una relación sentimental o un compromiso.