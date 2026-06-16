Zendaya y Tom Holland hicieron su primera aparición juntos en cinco años, ahora como esposos. Durante su desfile en la alfombra roja de Spider-Man: Homecoming en Madrid, España, la actriz presumió su anillo de bodas y su nuevo look.

En las fotografías y videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, la celebridad de Euphoria aparece luciendo una pequeña alianza de oro en lugar de su diamante de compromiso, mismo del que se supo tiene un valor de 500 mil dólares.

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Durante su paso por la alfombra roja, Zendaya se lució glamorosa con otras joyas igual de discretas, así como un vestido midi negro con flequillos en la falda. Otro detalle que llamó la atención de su imagen fue su nuevo look: la actriz apareció con el cabello bastante corto.

En cuanto las imágenes se hicieron virales, los usuarios no tardaron en comparar a la estrella hollywoodense con Ángela Aguilar y las múltiples ocasiones que ha presumido los dos anillos de diamantes que le dio Christian Nodal, uno por su compromiso y otro presuntamente por su aniversario.

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Los usuarios han señalado que la actriz, siendo “más famosa” y más rica es más humilde y elegante que Aguilar y que no necesita presumir sus joyas para dar de qué hablar o reafirmar que “su marido la quiere”.

Otros usuarios se han burlado diciendo que Zendaya le copió el cabello corto a Ángela. Cabe recordar que recientemente resurgió en TikTok un video de la cantante hablando con su padre, Pepe Aguilar, sobre su cabello, diciendo que Dua Lipa pudo haberle copiado el estilo.

el anillo de casada... me perdieron pic.twitter.com/GjKwYxtaAR — luz 🕊🇦🇷 (@swiftndaya) June 15, 2026

Tom Holland confirma matrimonio con Zendaya

Tras su aparición conjunta en la alfombra roja, Tom Holland se encargó de confirmar su matrimonio con Zendaya, luego de meses de rumores sobre su boda.

En una entrevista con Esquire, el actor señaló que toda su familia estuvo presente, aunque no quiso dar más detalles: “Eso es todo lo que obtendrás al respecto”, dijo. Asimismo, habló sobre la relación que tiene con Zendaya y lo que espera de ambos como familia para el futuro.

“Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente agradable tener una base sólida en una relación que resistirá la prueba del tiempo. Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque sólo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida, y creo que eso es un lujo tan grande, porque simplemente no entiendo cómo podría tener algo así con cualquier otra persona”, dijo.

“Así que, para mí, encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me he sentido tan apoyado y seguro, nunca”, agregó.

La actriz fue la primera en levantar rumores de boda luego de haber sido vista con su anillo de compromiso en los Golden Globes en 2025.

Luego de ello, el estilista Law Roach afirmó que la boda “ya había tenido lugar, ¡se la perdieron!”, contó durante la entrega de los SAG Awards a inicios de este año.