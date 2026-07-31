La modelo Emily Ratajkowski impactó a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que presumió su espectacular estilo de verano.

La celebridad posó frente al espejo con un bikini diminuto de estampados, una elección que resaltó su figura y que rápidamente generó reacciones entre sus admiradores.

En la fotografía, Ratajkowski lució relajada y confiada mientras se tomaba una selfie frente al espejo que dejó ver cada detalle de su look. La combinación de colores y el diseño del traje de baño se convirtieron en protagonistas de la publicación.

Emily Ratajkowski via Instagram Stories. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/BF1QoXtVEM — Emily Ratajkowski Brasil (@emratabrs) July 30, 2026

Las instantáneas no se limitaron al interior de su alojamiento. Más tarde, la estrella publicó una postal mientras practicaba snorkel, actividad para la que eligió uno de sus bikinis cafés de Inamorata, la marca de trajes de baño y ropa de playa de la que es propietaria.

Emily Ratajkowski via IG pic.twitter.com/NOg8rQ4kDd — JumpTrailers (@JumpTrailers) July 30, 2026

Con estas publicaciones, Emily Ratajkowski no solo deslumbró a sus seguidores, sino que también aprovechó para mostrar algunas de las piezas más representativas de su firma.

Hace poco más de un mes, la estrella celebró su cumpleaños número 35, donde dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes. La modelo eligió un look tan arriesgado como espectacular: un vestido rojo de escote “rasgado” que combinaba sensualidad, tendencia y actitud.

La modelo decidió llevar el look braless, elevando aún más el impacto del diseño y asumiendo el riesgo de un posible percance de vestuario.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y en febrero hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

La modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y en febrero hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

La modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.