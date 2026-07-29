En las últimas semanas, Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán por su aspecto físico, particularmente por su cara. En redes sociales, diversos usuarios han señalado que su rostro luce diferente y han atribuido el cambio a procedimientos estéticos mal realizados.

Ante los comentarios, la conductora de La Casa de los Famosos México estalló contra sus críticos y reveló que su situación va más allá de un procedimiento estético, incluso dijo que sus médicos la están tratando como si tuviera parálisis facial.

Acá te contamos que fue lo que dijo sobre su estado de salud y las críticas que ha recibido.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?

Durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo expresó su molestia por los comentarios que circulan en redes sociales sobre su apariencia y aseguró que muchas personas opinan sin conocer lo que realmente ocurrió.

"Desde que existen las redes sociales... no les das gusto a absolutamente nadie... Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si anduvieran conmigo, ¿no? Sin saber lo que realmente pasó", comentó.

La conductora explicó que el cambio en su rostro va más allá de un procedimiento estético, pues un nervio resultó afectado y por ello sus médicos la están tratando como si tuviera una parálisis facial.

"Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante, pero la gente habla sin conocimiento", señaló.

Gali nos abre su corazón acerca de las redes sociales. pic.twitter.com/BsbfN6Lwbb — Programa Hoy (@programa_hoy) July 29, 2026

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su rostro

La presentadora también cuestionó que algunos profesionales, especialmente cirujanos, comenten públicamente sobre su caso sin conocer los detalles, pues considera que al hacer eso carecen de ética profesional.

"Es lo peor de todo, que yo digo, ¿dónde está la ética de los cirujanos? Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él porque va a hablar igual de ti".

Asimismo, lamentó que gran parte de las críticas provengan de otras mujeres, pues se preguntaba dónde estaba la sororidad y la idea de que no se hablen de cuerpos ajenos.

"¿Dónde está la sororidad?...Yo me preguntaba ¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de los cuerpos?... Somos rudísimas con nosotras mismas", expresó.

¿Qué procedimiento estético se realizó Galilea Montijo?

Semanas atrás, Galilea Montijo aclaró que no se sometió a una cirugía estética, sino a un procedimiento no invasivo para levantar una de sus cejas, y explicó que aún se encontraba en proceso de recuperación.

"A mí me arreglaron mi cejita. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja", comentó.

Sus declaraciones no evitaron que en redes sociales los usuarios señalaran que su rostro se veía raro, pues parecía, según ellos, que cuando hablaba la boca se le iba de lado al igual que un ojo.