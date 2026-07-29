Sofía Vergara sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías en las que aparece luciendo un espectacular vestido azul que resaltó su figura y curvas de impacto.

La prenda, adornada con un estampado floral, se ajustó perfectamente a la silueta de la estrella de Modern Family. Uno de los elementos que más llamó la atención fue su pronunciado escote, un detalle que aportó sensualidad al conjunto. Para complementar el look, la actriz eligió una cartera en el mismo tono azul, logrando una combinación armoniosa y elegante.

En cuanto a su imagen, Vergara optó por llevar su larga cabellera completamente alisada, aportando un aire refinado. Además, lució un maquillaje impecable compuesto por una base uniforme, rubor en tonos suaves y un delineado perfectamente definido que resaltó sus facciones y su innegable belleza.

No es la primera vez que la actriz conquista las redes sociales con sus vestidos. Días antes había deslumbrado con otro vestido en tonalidades azules, esta vez en color cielo y decorado con estampados de rosas rojas. Ese atuendo también recibió numerosos comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la elegancia y frescura de su estilo.

Durante sus vacaciones en Mykonos, Grecia, Sofía igualmente acaparó todas las miradas al ser fotografiada con un vestido largo negro ajustado que realzó su figura. La actriz complementó ese look con un bolso cesta Anagram de LOEWE, sandalias Shela de Amanu y unas llamativas gafas de sol blancas con montura tipo ojo de gato.

Estas apariciones se producen en medio de una temporada de celebraciones y viajes para la actriz. A principios de este mes festejó su cumpleaños número 54 rodeada de amigos y familiares. Antes de su estancia en Grecia, la estrella disfrutó de unas vacaciones en Italia, donde compartió momentos especiales junto a su círculo cercano y su hijo Manolo.

Sofía Vergara disfruta de su romance con el empresario Douglas Chabbott. Finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares. La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.