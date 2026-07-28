Harry Styles ya se encuentra en la Ciudad de México y, previo a su residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, ha sido captado recorriendo distintos puntos de la capital, disfrutando de la gastronomía mexicana, y provocando furor entre sus seguidores.

Las apariciones del intérprete de As It Was rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde decenas de fans han compartido fotos y videos de los lugares en los que ha sido visto.

Te contamos dónde ha estado Harry Styles, qué se sabe sobre el hotel donde podría hospedarse y cuándo serán sus conciertos en México.

Harry Styles visita Tacos Orinoco

Uno de los primeros avistamientos ocurrió en Tacos Orinoco, específicamente en la sucursal ubicada sobre Avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte.

Una usuaria de TikTok compartió un video en el que se observa al cantante comiéndose unos tacos. El momento fue publicado con la frase:

"POV: Estás comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles".

En la descripción, la creadora de contenido, identificada como @mariiefergiie, contó que ambos intercambiaron una sonrisa durante el breve encuentro.

"Solo pude sonreírle, me sonrió de vuelta, y no pude dejar de temblar mientras comía".

También explicó que decidió no pedirle una fotografía para respetar su privacidad y, en tono de broma, comentó que ambos habían comido carne del mismo trompo.

Harry Styles también fue captado en una cafetería de la Roma Norte

Horas después, el cantante fue visto nuevamente, esta vez en una cafetería de la colonia Roma Norte.

Vestido con un look casual y deportivo, Harry Styles fue captado por una cámara de seguridad mientras disfrutaba de un café al aire libre acompañado por integrantes de su equipo.

El video rápidamente se volvió tendencia en redes, lo que alimentó a los usuarios a buscar información de dónde podría estar después el cantante de Aperture con la esperanza de encontrárselo, saludarlo y tomarse una foto con él.

🪩😱¡Harry Styles ya está en CDMX! Captaron al cantante en una cafetería de la Roma Norte😱☕ #RFmx #Imperdible pic.twitter.com/eBQezKQVmu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2026

¿Dónde se hospeda Harry Styles en México?

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el hotel donde se hospeda Harry Styles.

Sin embargo, en redes sociales han surgido versiones que apuntan a que podría estar alojado en el The St. Regis Mexico City, ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que el cantante ha sido visto caminando por esa zona.

Se recomienda tomar esta información con discreción, y se exhorta a respetar la privacidad del artista.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

Tras el lanzamiento del álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally el pasado el 6 de marzo de 2026, Harry Styles anunció una residencia en la Ciudad de México, integrada por seis conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Las fechas confirmadas son: